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Bursaspor'un altyapı oyuncularından 29 Ekim koreografisi

Gürkan DURAL/BURSA,() -    Bursaspor’un altyapı oyuncuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir koreografi ile kutladı. Kulübün Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde antrenman öncesinde bir araya gelen altyapı oyuncuları,...

SPOR 29.10.2019, 16:26

Gürkan DURAL/BURSA,() - 


 

Bursaspor’un altyapı oyuncuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı özel bir koreografi ile kutladı.

Kulübün Vakıfköy Orhan Özselek Tesisleri’nde antrenman öncesinde bir araya gelen altyapı oyuncuları, antrenörleri eşliğinde ’29 Ekim’ yazısını oluşturdu. Bursaspor Kulübü’nün genç oyuncuları, yanan meşaleler ile birlikte görsel bir şölen sundu.

Sözlerine tüm ülkenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı kutlayarak başlayan Bursaspor Gençlik Geliştirme Program Sorumlusu Koray Tanrıverdi, “Bu özel günde Vakıfköy Orhan Özselek Tesislerimizde Bursaspor’umuzun altyapısı olarak Cumhuriyetimizin 96’ncı yıldönümünü kutlamak üzere tüm akademi oyuncularımızla bir araya geldik. Şanlı ve destansı olan bu bayramımızı, bütün altyapı oyuncularımızla birlikte düzenlediğimiz koreografi ile birlikte kamuoyuyla paylaşmaktan onur ve şeref duyuyoruz” dedi.

"HEDEFİMİZ AİLE ORTAMI OLUŞTURMAKTI, BUNU BAŞARDIK"

Göreve geldikleri günden bu yana altyapıyı daha ileriye taşımak, milli takıma daha fazla oyuncu kazandırabilme adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini kaydeden Tanrıverdi, “Ekip olarak değerli yöneticilerimizle birlikte kulübümüzün de içinde bulunduğu bu dönemde bu faaliyetleri gerçekleştirmek üzere canla başla çalışmaktayız. Önce hedefimiz aile ortamı oluşturmaktı bunu başardık, onun dışında da hedefimiz tarihinin belki de en zor zamanlarından birini geçiren kulübümüzde herkesin elinden geldiğinin fazlasını ortaya koyduğu bu süreçte canla başla Bursaspor menfaatleri neyi gerektiriyorsa o düzeyde çalışmayı sürdürmektir. Amacımız Bursaspor’u baştan yaratmak değil. Burada görev yapan çok değerli hocalarımız, büyüklerimiz vardı, bizlere böyle bir miras bıraktıkları için şükranlarımı sunuyorum. Görevdeki arkadaşlarımızla birlikte, neler katabiliriz onun peşindeyiz” diye konuştu.

"3.5 AYDA MİLLİ TAKIMLARA 18 OYUNCU KAZANDIRDIK"

3.5 ay önce göreve geldiklerini kaydeden Tanrıverdi, “Geçirdiğimiz bu süre içerisinde milli takımlarımıza toplamda 18 oyuncu kazandırdık. Baktığımızda yine 1’inci Lig’de A Takım düzeyinde en fazla altyapı oyuncu bulunduran kulübüz. Milli takımlara kazandırdığımız oyuncular için sevinçliyiz. Hedefimiz, önce milli takımlara ardından A Takımımıza yeni oyuncular kazandırmak” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Tanrıverdi, altyapıdaki emeklerinden dolayı Bursaspor Başkanı Mesut Mestan ve yönetim kurulu üyeleri, Sportif Direktör Selçuk Erdoğan, Altyapıdan sorumlu yönetici Rıdvan Özkan, Gençlik Gelişim Üst Kurulu Başkanı Serhat Arı'ya, teknik ekibe ve altyapı oyuncularına teşekkür etti.

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