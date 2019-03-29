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Bursaspor, U21 takımıyla yenişemedi: 2-2

Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor lige verilen arada U21 Takımı ile yaptığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı. Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Bursaspor, U21 Takımı ile antrenman maçı...

Bursaspor, U21 takımıyla yenişemedi: 2-2

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor lige verilen arada U21 Takımı ile yaptığı maçta sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Milli maçlar ve yerel seçimler nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arada Bursaspor, U21 Takımı ile antrenman maçı yaptı. Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde 35’er dakikalık 2 devre halinde oynanan karşılaşma eşitlikle sona erdi. İlk yarıda 17'nci dakikada Tunay Torun’un araya attığı topa iyi koşu yapan Yusuf Erdoğan kaleciyle karşı karşıya kaldı ve topu ağlara gönderdi. İlk yarı bu sonuçla sona erdi. Karşılaşmanın 46'ncı dakikasında Furkan Soyalp’in kullandığı kornerde arka direkte topla buluşan Furkan Emre Ünver durumu 2-0’a getirdi. Bu golden 10 dakika sonra sol kanattan ceza sahasına sokulan Gürkan Sefil topu içeriye ortaladı, A Takım'da savunmanın sağında görev yapan altyapı oyuncusu Onur Yalçın’a çarpan top ağlarla buluştu. Bu golün ardından yine sol kanattan topu getiren Gürkan Sefil topu ceza sahası dışına ortaladı o noktada topla buluşan Çağrı Yağız sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

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