Bursaspor'u PFDK'dan aldığı cezalar zorladı

Bursaspor Kulübü, geçen sezon genelinde PFDK'dan toplamda 1 milyon 365 bin lira para ceza aldı. Cezaların önemli bir kısmı çirkin ve kötü tezahürattan gelirken; yeşil beyazlı kulübe en yüksek fatura Fenerbahçe ve Göztepe maçlarında çıktı.

Mali kriz içerisindeki Bursaspor, Spor Toto Süper Lig’den de düşmesiyle birlikte ekonomik açıdan ağır bir darbe alırken, geçen sezon süresince Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’ndan (PFDK) alınan cezalar da kulübün mali yapısını zorladı. Bursaspor Kulübü, geçen sezon PFDK’dan toplamda 1 milyon 365 bin lira ceza aldı. Böylelikle yeşil beyazlı kulüp, ligde en çok ceza alan kulüp oldu. Bursaspor Kulübü’nün aldığı cezalarda özellikle çirkin ve kötü tezahürat önemli rol oynadı.

ÇİRKİN VE KÖTÜ TEZAHÜRATA 890 BİN LİRA

Bursaspor Kulübü, PFDK’dan çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle toplamda 890 bin lira ceza aldı. Alınan cezalara karşın, sonraki haftalarda da çirkin ve kötü tezahüratın sürmesiyle birlikte ceza bedeli de artarak devam etti. Bursaspor Kulübü, sezon sürecinde saha olayları için 360 bin lira, merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle 75 bin lira ve talimatlara aykırılık nedeniyle (flaş röportaja oyuncu verilmemesi ve teknik direktörün basın toplantısına katılmaması) 40 bin lira ceza ödedi.

EN YÜKSEK CEZA FENERBAHÇE MAÇINDA

PFDK’dan Bursaspor Kulübü’nün en yüksek cezayı aldığı karşılaşma, ligin 18’inci haftasında Fenerbahçe’ye karşı Bursa’da oynanan mücadele oldu. Yeşil beyazlı kulüp, bu mücadelede saha olayları nedeniyle 200 bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı da 100 bin lira olmak üzere toplamda 300 bin liralık ceza ödedi. Bu rakam aynı zamanda sezon boyunca bir maçta alınan en yüksek cezalardan biri olarak dikkat çekti.

GÖZTEPE MAÇININ FATURASI AĞIR OLDU

Bursaspor Kulübü’nün PFDK’dan en yüksek cezayı aldığı ikinci karşılaşma ise sezonun sondan bir önceki haftasında Bursa’da oynanan Göztepe mücadelesi oldu. Yeşil beyazlı kulüp, bu maçta, çirkin ve kötü tezahüratın ev sahibi olduğu karşılaşmalarda 5’inci kez gerçekleşmesinden dolayı 200 bin lira, saha olayları nedeniyle 60 bin lira ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle de 35 bin lira olmak üzere toplamda 295 bin lira ceza aldı.



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