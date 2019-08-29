Bursaspor transfer yasağını kaldırdı
Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursaspor Kulübü, son 3 aydır gündemden düşmeyen transfer yasağı meselesini çözüme kavuşturdu. Yeşil-beyazlı ekipte transfer yasağı kaldırılırken, kulübün anlaşma sağladığı oyunculara peşi sıra imza attırması...
Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursaspor Kulübü, son 3 aydır gündemden düşmeyen transfer yasağı meselesini çözüme kavuşturdu. Yeşil-beyazlı ekipte transfer yasağı kaldırılırken, kulübün anlaşma sağladığı oyunculara peşi sıra imza attırması bekleniyor.
Bursaspor Kulübü'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bursaspor'un büyüklüğü değişmez ana fikriyle çıktığımız bu yolda,uzun uğraşlar sonucunda, gerekli tüm işlemleri tamamlayarak transfer yapmamıza engel durumlar ortadan kaldırılmıştır.Bu meşakkatli süreçte her daim yanımızda olan, değerli şehrimizin önde gelenlerine,camiamızın tüm paydaşlarına ve Bursaspor sevdalılarına sabrı ve anlayışı için minnettarız.Büyük Bursaspor camiası olarak 'Yeniden Zirveye' yürüyüşünde birlikte başaracağımıza dair kararlılığımız daim olacaktır" ifadelerine yer verildi.
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