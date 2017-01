Bursaspor-Trabzonspor maçı notlar

Cemal EKENTOK/BURSA, () - BURSASPOR-Trabzonspor karşılaşmasında alınan olağanüstü güvenlik önlemleri dikkat çekti. Maça girenlerin üzeri tek tek aranırken, araçlar ise bagajlarına kadar kontrol edildi.

SERDAR KURTULUŞ BAŞARI DİLEDİ

U 21 takımı ile yapılan hazırlık karşılaşmasında dizi çıkan ve Almanya’da ameliyat olan, Bursaspor’un tecrübeli futbolcusu Serdar Kurtuluş, bir yandan tedavisini sürdürürken, uzun bir aradan sonra soyunma odasına geldi ve Trabzonspor maçı öncesi takım arkadaşlarına moral verdi. Kaptan Harun Tekin, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile sohbet eden Serdar daha sonra maçı locadan izledi.

YENİLER TRİBÜNDE

Bursaspor’un bugün sözleşme imzaladığı Sloven oyuncu Boban Jickov ile Onur Atasaray, ilk kez bir Bursaspor karşılaşmasını canlı olarak izledi. Jivkov’un linas işlemleri pazartesi günü tamamlanacak ve teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, şans vermesi halinde Salı günü Akhisar Belediyespor Ziraat Türkiye Kupası maçında görev yapacak.

HARUN TEKİN DALYA DEDİ

Bursaspor’un A Milli kalecisi Harun Tekin, Trabzonspor karşılaşmasında birlikte yeşil beyazlı forma ile 100'üncü resmi karşılaşmasına çıkarken, ilk dalasını da yapmış oldu. Yeşil beyazlı taraftarlar, kaleci Harun’a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

ŞEHİT RESİMLERİYLE SÜSLÜ TÜRK BAYARIĞI AÇILDI

Bursasporlu taraftarlar, 15 Temmuz şehitlerinin yanı sıra son olaylarda şehit olanların resimlerinin de yer aldığı büyük bir Türk bayrağı açtı. Teksas tribününde açılan bu büyük bayrak büyük alkış aldı.

BATAYLLA VE İSMAİL’E DOĞUM GÜNÜ SÜRPRİZİ

Bursaspor’un Arjantinli kaptanı Pablo Martin Batalla ile yeni transferlerinden İsmail Konuk’a Teksas tribünü taraftarları sürpriz yaparak kale arkası önünde doğum günü pastası kesti. Yeşil beyazlı taraftarlar her iki futbolcuya büyük sevgi gösterisinde bulundu.

OLCAY ŞAHAN KADRODA

Trabzonspor’un iki gün önce Beşiktaş’tan kadrosuna dahil ettiği Olcay Şahan teknik direktör Ersun Yanal tarafından ilk on birde sahaya sürüldü. Karşılaşmayı izlemeye gelen bordo mavi taraftarlar, Olcay’ı tribünlere davet ederek alkışladı. Yanal’ın ismi Fenerbahçe ile anılan Mehmet Ekici’ye şans vermemesi dikkat çekti. Bordo mavililerin yenilerinden Sgros, Peraira ise ilk on birde şans bulurken, Medjani ise yedek kulübesinde kaldı.