Bursaspor - Trabzonspor: 1 - 2

Maç sonrası yeşil beyazlı taraftarlar yönetim ve Hamza Hamzaoğlu’nu istifaya davet etti

Cemal EKENTOK/BURSA, ()

STAT: Bursa Büyükşehir Belediyesi

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (x), Ekrem Kan (x), Serkan Çimen (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx)- Erdem Özgenç (x) (Dk.Del Valle), Sivok (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Aziz Behich (xx), Merter Yüce (xx) (DK.78 Tomas Necid), Jorquera (xx), Batalla (xx), Josua John (xx) (Dk.66 Sercan x), Kubilay Kanatsızkuş (), Deniz Yılmaz ()TRABZONSPOR: Onur Kıvrak (xx)- Pereira (xx), Durica (xx), Uğur Demirok (xx), Sgros (xx), Okay Yokuşlu (xx), Onazi (xx) (Dk.86 Aytaç), Olcay Şahan (xx), Yusuf Yazıcı (xxx) (Dk.85 Yusuf Erdoğan), Castillo (xx) (Dk.64 Medjani ), N’Doye (xx)

GOLLER: Dk.12 Yusuf Yazıcı, Dk.28 Uğur Demirok (Trabzonspor), Dk.40 Kubilay Kanatsızkuş

SARI KARTLAR: Uğur Demirok, Durica, (Trabzonspor), Tomas Sivok, Deniz Yılmaz (Bursaspor)

KIRMIZI KARTLAR: Dk.48 N’Doye (Trabzonspor/ 2.sarı kart)

Spor Toto Süper Ligin 17'nci hafta karşılaşmasında Bursaspor, sahasında Trabzonspor’u konuk etti. Trabzonspor, ilk yarım saat içerisinde bulduğu gollerle maçı 2-1 kazanırken, Bursaspor bu sezon sahasında ilk kez yenildi. Maç sonrası yeşil beyazlı taraftarlar yönetim ve Hamza Hamzaoğlu’nu istifaya davet etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

5.dakikada Batalla’nın soldan kullandığı serbest atışta, Ertuğrul’un kafa şutu üstten dışarıya gitti.

12. dakikada Trabzonspor atağında Deniz, N’Doye’ye faul yaptı. Olcay’ın atışında defansın uzaklaştıramadığı N’Doye hamle yaptı. Sivok boştaki topu uzaklaştıramadı. Kale sahasının hemen dışında Yusuf Yazıcı yerden sert bir şutla Trabzonspor’u öne geçirdi: 0-1

28.dakikada Castillo nefis çalımla ceza alanına girdi. Vuruşunda Harun’u geçen topu savunma kornerle uzaklaştırdı. Yusuf’un köşe atışında Uğur Demirok kale sahasında kafayı vurdu ve skor 0-2 oldu.

32.dakikada Trabzonlu oyuncuya çarparak çıkan topta hakem tacı Trabzon lehine verince hakemin kararına itiraz eden Hamza Hamzaoğlu, yardımcı hakemin uyarısıyla tribüne gönderildi. Hamzaoğlu, hakemlerin elini sıkarak tribüne çıktı.

40.dakikada Bursaspor atağında Jorquera’nın pasında Merter çalımla ceza alanına girdi. Arkaya sarkan Kubilay Kanatsızkuş’u gördü. Kubilay’ın vuruşunda top Onur’dan döndü. Kubilay dönen topu filelere gönderdi: 1-2

48.dakikada Erdem’e dirsek atan N’Doye ikinci sarı kartı görünce kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

68.dakikada Batalla’nın ortasında Jorquera’nın nefis kafa şutunu, Onur aynı güzellikte kornere tokatladı.

78. dakikada Yusuf Yazıcı’nın geri pasında topla buyluşan Batalla, kaleci Onur’la karşı karşıya kaldı. Vuruşunda Onur çeldi, Jorquera dokunamayınca defans tehlikeyi uzaklaştırdı.

80.dakikada Trabzonspor’un bu yarıda geliştirdiği ilk atakta Onazi’nin savunmanın arkasına gönderdiği topla Olcan Şahan buluştu. Ceza alanına giren Olcan topu yandan dışarıya attı.

90.dakikada Yusuf Erdoğan sağdan ceza alanına girdi. Sert şutunu Harun kornere yumrukladı.

90+1.dakikada Yusuf Erdoğan ile başlayan Trabzonspor atağında, Aytaç bom boş durumda topu Harun’a nışanladı. Seken topu Ertuğrul uzaklaştırdı.

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