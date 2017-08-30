Bursaspor, tempo yükseltti

BURSASPOR bu akşam yaptığı ikinci çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma koşuları ile başlayan antrenman yüksek tempolu koşularla devam etti. Yeşil- beyazlılar daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.
Isınma koşuları ile başlayan antrenman yüksek tempolu koşularla devam etti. Yeşil- beyazlılar daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.
FOTOĞRAF