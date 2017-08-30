Bursaspor, tempo yükseltti

BURSASPOR bu akşam yaptığı ikinci çalışmayla hazırlıklarını sürdürdü.Teknik Direktör Paul Le Guen nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü.Isınma koşuları ile başlayan antrenman yüksek tempolu koşularla devam etti. Yeşil- beyazlılar daha sonra dar alanda kontrol pas oyunu oynadı, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yapıldı. Bursaspor, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

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