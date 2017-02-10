Bursaspor teknik direktörü Topçu: "Fenerbahçe'den korkmuyoruz''

BURSASPOR Teknik Direktörü Mutlu Topçu, yarın akşam karşılaşacakları Fenerbahçe maçını değerlendirirken, "Hiç bir takımdan hiç bir şekilde korkumuz yok" dedi.

Düzenlediği basın toplantısına El Bab'da şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek başlayan Mutlu Topuç, Bursa futbolunun 105 yıllık bir maziye sahip olduğuna dikkati çekerken şunları söyledi:

"Bir asrı aşan bu süre içerisinde çok önemli maçlara çıktık. Önümüzde Fenerbahçe mücadelesi var. Bu maçta da en doğrusunu yapmak zorundayız. Biz rakip takımın ne oynadığından daha çok bizim ne oynayacağımızı çalışmasını yaptık" diyerek şunları söyledi:

PLANIMIZI YAPTIK

"Bizim planlamalarımız doğrultusunda eksik olan yerlerden başlayarak taktik gelinen noktadan çok memnunuz. Arkadaşların- çalışma temposu bizi heyecanlandırdı. Fenerbahçe mücadelesinde yaptıklarımızın karşılığını almak istiyoruz. Heyecanımız gerçekten çok fazla. Büyük taraftarımızın karşısında olacağız. Umarım bütün stat dolsun. Tekrar o başarıları yakalayalım."

SÖZÜMÜN ARKASIMNDAYIM

"Daha önce buraya ilk geldiğimde söylediğimin arkasındayız. Bu takımın daha topa sahip olan karşı takımı yıpratan sistem üzerinde çalışıyoruz. 10 gün çok uzun bir zaman değil. Taktiksel antrenman yaptık. Bunları sahaya yansıtacağız. Topun bizde olduğu zamanlar farklı arayışlar içinde olacağız. Son günlerde gerçekten antrenmanlarda bunu yaptık. Umuyorum maçta bunu gerçekleştireceğiz. 5 sene burada çalıştım. Tekrar taraftarın karşısında çıkmak benim için çok önemli. Şampiyonluktaki gibi bütünleşerek büyük başarılara imza atacağız."

KADRO NE YAPACAK ONU ARAŞYTIRIYORUM

"Bu kadronun yapabileceği güçleri arayış içerisindeyiz. Elbette sıkıntılarımız var ama gidereceğiz. Birkaç tane farklı arayışımız oldu. Son birkaç antrenmanda beni de heyecanlandıran oyun ortaya koydular. Eksiklerimiz çok ama bunları da bireysel anlamda gidermeye çalışıyoruz. Defansla ofans arasındaki mesafeyi 30 metreye kadar indirmeye çalışıyoruz. Ben çalışınca her şeyi başaracağımızın kanaatindeyim. Futbolcu arkadaşlara da söyledim. Hocaların da sınavı. Antrenmanda yaptık ama karşılığını görebilecek miyiz. Büyük bir camia olarak söylüyorum. Hiçbir takımdan hiçbir şekilde korkumuz yok. Kazandığımız 3 puanın Kayseri’den alacağımız 3 puandan farkı yok. 10 günde bir şeyler başardık dedirtmek istiyoruz. Teknik direktörün isteyeceği tarzda arzulu istekli bir ekibimiz var."

FUTBOLCULAR DEMORALİZE OLUYOR

"Ben burada kaç tane maç izledim. Futbolcu kardeşlerimiz için söylüyorum. Futbolcularda morali bozulanlar vardı. Bu ritmi de yakalarsanız tekrar özgüven yakalarsınız. Bursaspor camiası için olması gerekenleri anlatmaya çalışıyoruz. Fenerbahçe maçına en güçlü şekilde çıkacaklar. Beklediğim bu değil ama çok çalışarak o da olacak."

TARAFTAR SAVAŞAN GRUP İSTİYOR

"Taraftar Bursa gibi büyük. Camiada savaşan bir grup istiyor. Futbolcu ben savaştım mücadele ettim demesi lazım. Sonra gerçek anlamda futbol görmek istiyor. Profesyonel düşünmek lazım. Ben, daha önceki yıllarda mağlup olunan maçlardan sonra alkışlandığımızı da biliyorum. O mücadeleyi verdiğiniz zaman o taraftar futbolcuya karşı olmaz. Hep onların yanında olur ve destekler."

RAKİBE ÖZEL ÖNLEM ALMAM

"Ben hiçbir rakip için özel önlem almam. Biz ne yaptık o önemli. Rakip takımda önemli futbolcular vardır. Futbolu önlem alarak geçirirseniz olmaz. Bizim bir kimliğimiz var. Biz kanatları kullanan çabuk oynayan şut atan takım olmamız lazım. Eksiklerimiz var. Emre, Furkan, Serdar, Bilal ve cezalı İsmail’den yararlanamayacağız. Emre ile Bilal’in iki üç hafta sonra gelme ihtimali var. Her futbolcudan faydalanmayı düşünüyorum.”

BİLAL’DEN FAYDALANMAK İSİTYORUM

"Bilal kaliteli oyuncu. Taraftar mücadele ister. Bilal de kariyerli oyuncu ama bu mücadeleyi daha ötesine taşıması lazım. Ben 5 sene kaldığım için taraftarlarımızın ne istediklerini biliyorum. Benim için futbolcunun ismi önemli değil. O mücadeleyi verecek oyuncular sahada olmalı. En iyisini verecek. Arkadaşı için de taraftarı için de o mücadeleyi verecek. 15 maçlık bir periyot var. Bu periyotta iyi işler başarmak zorundayız."

KAFAMDA 2 MEVKİDE SORU İŞARETİ OLUŞTU

"Son 2 gündür birkaç mevkii ile alakalı soru işareti oluştu. Dün antrenmanda en doğru kararı verdiğimin kanaatindeyim. Birkaç tane rotasyon olacak. Her maçın farklı bir öyküsü vardır. İskelet oluşturmak zorundayız."

ERGİÇ BENİ MUTLU EDER

"İvan Ergic çok iyi bir insan. Burada olması beni de mutlu eder. O da kendisiyle alakalı bir süre istedi. Bu gibi insanların varlığı pozitif etki eder. Ergic de böyle karakterdi. Bizim şampiyonluğumuza büyük katkı koymuştu. Sonrasında da görüştüm. Bizden süre istedi. Bekliyoruz."