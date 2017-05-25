Bursaspor Teknik Direktörü Örnek: "Herkesi bu zor maça bekliyoruz"

Cemal EKENTOK / BURSA, ()

Bursaspor Teknik Direktörü Adnan Örnek, Pazar günü oynayacakları kritik Gençlerbirliği maçı öncesi Özlüce Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Adnan Örnek, tüm Bursalıları Pazar günü Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı tribünlerinde görmek istediğini belirtirken, "Onlardan Beşiktaş maçındaki ortamı yaratmalarını istiyorum" dedi.

"Ramazan ayının tüm islam alemine ve Bursasporlulara hayırlı olmasını diliyorum" diyerek söze başlayan Adnan Örnek, "İnşallah bu mübarek ayda iyi bir başlangıç yaparız. Ligin Bursaspor açısından en önemli 90 dakikasına çıkıyoruz. Belli süreçler bizi buraya getirdi. Böyle olmasını kimse istemezdi. Ciddi bir maça çıkıyoruz. Oyuncuların moral motivasyonları iyi durumda. Belki ilk defa bu kadar canlı ve dinamikler" dedi ve şöyle devam etti:

HERKESİ MAÇA BEKLİYORUZ

"Bunu inşallah sahaya yansıtacaklarını umuyoruz. Bursaspor taraftarından ricam, bu zor maça herkesi bekliyoruz. Klasik söylemde de bulunmak istemiyorum. Bu maçın diğer maçlardan farkı var. Kazanmamız gereken bir maç. Taraftarımızdan 90 dakika destek vermelerini bekliyoruz. Bu takım Bursa'nın takımı. Oyuncular burada bir modeller. Ben futbol oynarken tribünde gördüğüm insanları teknik direktörlük yaparken de tribünde görüyorum. İleride bu insanlar yine tribünde olacak. Bu takımın gerçek sahibi Bursasporlular. 20 sene önce tribünde gördüğüm insanlar hala tribündeyse kayıtsız şartsız Bursaspor'u seviyor. Bu sene üzüldüler."

BEŞİKTAŞ MAÇINDAKİ GİBİ TRİBÜNLER DOLMALI

"Şampiyonluk yaşamış bir takımın buralarda olması herkesi üzüyor. Bazen böyle anlar olabiliyor. Bursaspor bunu birkaç kere yaşadı. Bursaspor taraftarının Gençlerbirliği maçında Beşiktaş maçındaki atmosferi yaşatacaklarına inanıyorum. Ben de o tribünlerden geldim. Bursaspor taraftarı demek maça gelen 30 bin kişiyle kısıtlamayalım. Bursaspor koskoca bir şehrin takımı. Gelsinler bu hafta 90 dakika kendi takımlarını, bizim takımımızı en iyi şekilde desteklesinler. Takımımızın buna ihtiyacı var. Bunu yapacaklarına da eminim. Futbolcular da ellerinden gelen gayreti göstermek zorundalar. Hepimiz göstermek zorundayız."

MAÇ SONU SAĞLIKLI KONUŞMA YAPARIZ

"Maçtan sonra inşallah akıcı ve sağlıklı bir şekilde konuşuruz. Daha farklı düşünceler içine girebiliriz. Bu maç Bursaspor'un galip gelmesi için taraftarın destek vereceği bir müsabaka. Söyleyeceğimi söyledim, fazla da konuşmayayım. Sakatlar Bilal ve Batalla bugün antrenmana çıkacak. Ertuğrul bu hafta aramızda olmayacak. Emre'nin durumu maç gününe kadar netleşecek. Bilal ve Pablo umarım bu hafta aramızda olurlar. Stancu da dün itibariyle antrenmanlara başladı."

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- Adnan Örnek açıklama