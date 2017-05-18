Bursaspor Teknik Direktörü Örnek: Antalyaspor maçını kazanmak istiyoruz

BURSASPOR Teknik Direktörü Adnan Örnek, cumartesi günü oynayacakları Antalyaspor karşılaşması ve gündemdeki konularla ilgili basın mensuplarıyla bir araya geldi.Özlüce Tesisleri’nde yapılan toplantıda Adnan Örnek, “Antalyaspor’a saygı duyuyoruz ama kazanmak istiyoruz” dedi.Örnek, “Beşiktaş maçında çok güzel bir atmosfer vardı. Bursaspor taraftarının çok güzel desteği vardı. Biz takım olarak verilen mücadeleden mutluyuz. İnşallah bu oyunun karşılığının puan olarak bize geri döneceğini umuyorum. Antalyaspor maçında bu mücadelenin devam edeceğine yürekten inanıyorum. Antalyaspor maçı gerçekten zor bir maç olacak. Onların da hedefi var. Onlara saygı duyuyoruz. Bizim de maç kazanma puan alma hedefimiz var” diye konuştu.SAKATLIKLAR CANIMIZI YAKTISakatlıkların bu sezon takımının canını çok yşaktığını dikkat çeken Adnan Örnek şunları söyledi:“Sakatlıklar canımızı çok yaktı Aziz, Bilal, Emre Taşdemir, Jorquera ve Batalla’nın sakatlıkları vardı. İki haftadır sağlam oyuncularla birlikte sahaya çıkmaya çalıştık. Umarım Antalyaspor maçında eksiksiz oluruz. Batalla ve John geçen hafta oynayamadı. Batalla yüzde yüz hazır değil. Bilal de aynı durumda gözüküyor. Batalla, Bilal, Aziz, Emre ve John bizim için önemli oyuncular. Durumları bugün veya yarın belli olacak.”KALİTELERİNİN FARKINA VARMALI“Futbolcularımız için profesyonel bir destek aldık. Mentör ile destek vermeye çalıştık. Beşiktaş maçında bunun faydasını gördük. Antalyaspor maçında da aynı performansı arkadaşlarımdan bekliyorum. Biz Beşiktaş maçında üç forvet ile oynadık. Bunu yapmak cesaret ister. Beşiktaş maçında nasıl gol atabiliriz diye düşünerek cesaretli karar aldım. Sinan, Kubilay ve Stancu ile forvet hattı olarak oynadık. Ben Sinan’ın performansından memnunum. İyi anlamda performans sergiledi. Oyuncularımdan isteğim Bursaspor taraftarına yakışır bir biçimde mücadele etmeleri. Oyuncularım biraz mental olarak düşmüş olabilir ancak kadromuzun kalitesi ver. Oyuncular bu kalitenin farkına varmalılar.”GENÇLER OYNAYABİLİR“Kadromuzda Mert, Furkan, Rüştü, Kubilay ve Ertuğrul olmak üzere altyapıdan oyuncularımız var. Furkan ve Rüştü’yü sahada görebilir siniz. Genç oyuncuları oynatmaya devam edeceğiz. Siz Bursaspor’un kadrosundaysanız zaten hazırsınız demektir. Altyapıdan oyuncu gelir mi derseniz gelip oynayabilir. Ben Beşiktaş maçındaki oyundan ve antrenmanlardaki istekli durumdan dolayı çok mutluyum.”Adnan Örnek Beşiktaş maçından sonra Bursaspor soyunma odasında Sercan Yıldırım ile aralarındaki gerginliğe değinerek şöyle konuştu:“Sercan benim 11-12 yaşından beri öğrencim. İster oyuncu olsun ister çalışan olsun Bursaspor bilincini anlamak zorundalar. Bursaspor’un yüce tarihini bilmek zorundalar. Sahada savaş veya mücadele varsa buna katkı sağlamak zorundalar. Futbolcular benim bu konuda ne kadar hassas olduğumu biliyorlar. Sercan benim oğlum gibi çok daha iyi yerlerde de olabilirdi. Çok çalışsın ve herkesin takdirini kazansın. Ben burada olduğum sürece hiçbir oyuncumun kötü alışkanlıklarına geri dönmesine izin vermem” diye konuştu.