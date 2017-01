Bursaspor Teknik Direktörü Hamzaoğlu: ''İhtiyacımıza yönelik transfer yapmaya gayret ediyoruz''

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Her şeyden önce ihtiyacımıza yönelik transfer yapmaya gayret ediyoruz. Elimizde bir takımımız var. Bu takımımıza uyum sağlayacak ve bizim eksik yanımızı tamamlayacak oyunculara yöneldik. Bunlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, teknik ekibiyle birlikte ikinci yarı hazırlıklarının sürdüğü Antalya'nın Manavgat İlçesi'ndeki Sensimar Side Resort & SPA Otel'de basın toplantısı düzenledi. Bursaspor'un transfer çalışmaları hakkında bilgi veren Hamzaoğlu, takımdaki futbolcuların yaşanan sakatlıklardan geri dönüşlerini beklediklerini söyledi. Hamzaoğlu, "Yavaş hareket ediyoruz ama biz ihtiyacımız olan oyunculara gitmekten yanayız. Transferi yaparken şunu söylemek istiyorum, tabii ki Bursaspor'a yakışan transferler ama biz her şeyden önce ihtiyacımıza yönelik transfer yapmaya gayret ediyoruz. Bizim elimizde bir takımımız var. Bu takımımıza uyum sağlayacak ve bizim eksik yanımızı tamamlayacak oyunculara yöneldik. Bunlarla görüşmelerimizi sürdürüyoruz" dedi.

''STANCU ÜZERİNDE BİRAZ YOĞUNLAŞTIK''

Bir soru üzerine Hamzaoğlu, transferde Ankaragücü'nün genç futbolcusu Onur'la anlaştıklarını ve sol kanatta ihtiyaçlarını karşılayacağını kaydetti. Gençlerbirliği'nde oynayan Stancu konusunda girişimlerini sürdürdüklerini ve kulüpler düzeyinde görüşmelerin yapıldığını anlatan Hamzaoğlu, "Kulüplerimiz, başkanlarımız uygun şartlarda ortak noktada birleşebilirsek bu transferi gerçekleştireceğiz. Benim de istediğim bir oyuncu. Çünkü hem kanat oynayabilen hem forvet özellikli gol vuruşu yapan ve bizim ihtiyacımız olan bir oyuncu tipi. Takımıza katkı sağlayacağını düşünüyoruz. O yüzden de Stancu üzerinde biraz yoğunlaştık. Olmazsa başka alternatiflerimiz de var" diye konuştu.

''DIŞARIDAKİ BU ALGIYI YIKMAK LAZIM''

Çin Süper Ligi takımlarından Shanghai SPIG'de oynayan Jean Evrard Kouassi konusunda da girişimlerde bulunduklarını aktaran Hamza Hamzaoğlu, "Kouassi iyi bir oyuncu. İstiyoruz ama birkaç teklif olduğunu daha söylediler. Fakat biz de görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bir de tabii Türkiye'deki bu olaylardan dolayı da gelmek istemediğini bize söylüyorlar. Biz de kendisini Bursa'ya davet ettik. Bir yerde bir olay oluyor, sanki bütün Türkiye bu haldeymiş gibi bir algı oluşuyor yurtdışında. Dışarıdaki bu algıyı yıkmak lazım" dedi.

''SAKATLIKLAR NEDENİYLE HER HAFTA AYRI 11''

Bursaspor'un sezon başında kadrosuna 10 yeni oyuncu kattığını ve yeni bir takım kurduklarını anlatan Hamzaoğlu, ilk yarıda hesaba katmadıkları sakatlıklar nedeniyle her hafta ayrı bir 11'le saha çıktıklarını anlattı. Futbolun bir istikrar oyunu olduğunu belirten Hamzaoğlu, "Her hafta farklı kadroyla olunca oyunu oturtmak çok da mümkün değil, çünkü futbol istikrar oyunu. Birlikte oynayarak ancak çok daha iyi bir oyun ortaya koyabilirsiniz. Yine de ben takımımdan memnunum her türlü zorluğa, olumsuzluğa rağmen bugün sahaya kim çıkarsa çıksın sahada Bursaspor'un oyun anlayışını herkes görebiliyor" dedi.

Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, sakatlıklar konusunda özellikle futbol sahalarındaki zeminden şikayetçi olduğunu söyleyerek, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) bu konuya acilen el atması gerektiğini vurguladı.

