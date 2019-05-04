Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Suriye'de teröristlerle çatışma; 1 yüzbaşı şehit, 1 binbaşı yaralı
Suriye'de 1 yüzbaşı şehit, 1...
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...

Bursaspor taraftarları maça traktörle gitti

Zafer KUMRU / ERZURUM, ()- TAKIMLARINI Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında desteklemek için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs arızalandı. Taraftarlar, maça traktör römorkunda geldi. Spor Toto Süper Lig’in...

Bursaspor taraftarları maça traktörle gitti

Zafer KUMRU / ERZURUM, ()-

TAKIMLARINI Büyükşehir Belediye Erzurumspor deplasmanında desteklemek için yola çıkan Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüs arızalandı. Taraftarlar, maça traktör römorkunda geldi.
Spor Toto Süper Lig’in 31’inci haftasında Kazım Karabekir Stadyumu, düşme hattını ilgilendiren zorlu bir maça ev sahipliği yapacak. 29 puanla ligin 17’nci sırasında yer alan BB Erzurumspor ile 30 puanla 16’ncı sıradaki Bursaspor, saat 16.00’da Kazım Karabekir Stadyumu’nda karşılaşacak. Düşme hattında yeralan takımlarını zorlu maçta desteklemek için dün Bursa’dan yola çıkan taraftarları taşıyan otobüs Erzurum’a 20 kilometre kala karayolunda arızalandı. Otobüslerinin tamirinin uzun süreceğini gören yeşil-beyazlı taraftarlar çareyi yanlarından geçen traktör sürücüsünden yardım istemekte buldu. Sürücü, Bursaspor taraftararını traktör römorkuna alarak Kazım Karabekir Stadyumu’na taşıdı.

(FOTOĞRAFLI)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328