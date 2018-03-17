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Bursaspor taraftarından yönetime tepki

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR, sahasında Demir Grup Sivasspor'u tek golle geçerken taraftarlar yönetime tepki gösterdi. Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0'lık skor ile mağlup ederken,...

Bursaspor taraftarından yönetime tepki

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR, sahasında Demir Grup Sivasspor'u tek golle geçerken taraftarlar yönetime tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'u 1-0'lık skor ile mağlup ederken, tribünlerde ise gerginlik yaşandı. İkinci yarıdan itibaren yönetime ve teknik direktör Paul Le Guen'e tepkiler gösteren yeşil beyazlı taraftarlar, önce Le Guen'i ardından yönetimi istifaya davet etti. Özellikle son 10 dakikaya girildiğinde tansiyon yükselirken, basın tribününde maçı izleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da yerinden kalkıp taraftarın yanına giderek tribünleri sakinleştirdi. Alinur Aktaş daha sonra Bursaspor Başkanı Ali Ay'ı teselli etti. 83'üncü dakikada Bursaspor, Bogdan Stancu'nun ayağından bulduğu gol ile öne geçerken, yönetime olan tepkiler gol sonrası da bir süre devam etti. Yeşil beyazlı taraftarlar ayrıca, Pablo Batalla'ya da sevgi tezahüratlarında bulundu.

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