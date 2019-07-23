Bursaspor Sportif Direktörü Erdoğan: Bursaspor'un büyüklüğü değişmez

Gürkan DURAL/BURSA, ()- Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, kulübün son durumuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bizim için bu süreçteki anahtar faktör sabır olacak. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsun, elimizden gelen tüm özveriyi gösteriyoruz. Bursaspor’un büyüklüğü hiçbir yerde değişmez” dedi. Erdoğan, ayrıca, altyapıda yaptıkları yeniliklerden de bahsederek "Hayalim Vakıfköy’den dünyaya bir kapı açmak" diye konuştu.

Yeşil-beyazlı kulübün sportif direktörü Selçuk Erdoğan, yeni sezon öncesinde Bursaspor’un Youtube kanalına açıklamalarda bulundu. Kendileri için sürecin zorlu geçtiğini ancak sabırla bu dönemi geride bırakacaklarını belirten Erdoğan, "Maalesef bazı doğumlar sancılı oluyor. Başlangıç adımlarını altyapımızdan aldığımız oyuncuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile yaptık. Vakıfköy ile Özlüce arasındaki sirkülasyon ile gelip giden oyuncularımız var. Takımımız çok kaliteli ve verimli antrenmanlar yapıyor. Özellikle hocamız Yalçın Koşukavak’ın teknik ve taktik şablonunu sahaya yansıtma planında getirdiği bazı çalışmalar var. Bizim için bu süreçteki anahtar faktör sabır olacak. Taraftarlarımız bu konuda rahat olsun, elimizden gelen tüm özveriyi gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursaspor’un büyüklüğünün hiçbir yerde değişmeyeceğini dile getiren Erdoğan, "Tahminimce bu kadrodan 15-20 kişilik bir grup kalacak. Umarım bir hafta 10 günlük süreç içerisinde takımımıza oyuncuları iyi bir şekilde monte edip, sezon içerisinde onlardan da faydalanacağımızı tahmin ediyorum" diye konuştu.

"CAN DAMARIMIZ VAKIFKÖY"

Bursaspor’un altyapısına dair açıklamalarda da bulunan Erdoğan, "Deniz kurudu artık. Tüm takımlar özellikle Avrupa ve Güney Amerika’da tamamıyla altyapı odaklı varyasyonlara yöneldi. Bizim değerimiz, can damarımız Vakıfköy. Oradan faydalanmak, oradan takımımıza bir şeyler katmak istiyoruz. Dünyanın renkleri sadece manav tezgahında olmuyor, gelin Vakıfköy’e bakın; inanılmaz derecede biyolojik derinlik var. İşaret parmağınızla forvet bulabilirsiniz, başparmağınızla stoper bulabilirsiniz. Bu da Bursa’nın futbol kültüründen kaynaklı" dedi.

ALTYAPIDAKİ YENİLİKLER

Koray Tanrıverdi’yi gençlik gelişim programı teknik sorumlusu olarak yönetim kurulunun uygun gördüğünü söyleyen Erdoğan, "Koray hocamız da kendi ekibini kurdu. Çok dinamik, futbol bilgisi yüksek. Özellikle UEFA Pro Lisans ve UEFA A Lisans’a sahip antrenörlerden kurulu bir ekip oluşturdu. Atletik performans departmanımız oluşturuldu. Kaleci departmanımız farklı çalışmalarıyla Türkiye’de ses getirmeye devam ediyor. Analiz departmanı kurduk, Uludağ Üniversitesi ile yaptığımız çalışmalar sonrasında yabancı dillerde de Vakıfköy’e katkı sağlamak istiyoruz. Orayı izole hale getirip, nasıl ki konsolosluklar farklı bir yapıda olur, Vakıfköy’ü de öyle bir şekilde Türk futboluna yeniden kazandırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

ALTYAPI TAKIMLARI AYNI SİSTEMDE OYNAYACAK

Bursaspor’un yeni sürecindeki temel prensiplerinden de bahseden Erdoğan, “Futbolun prensiplerine sahip çıkan, insanı değerleri ön plana çıkaran ve sabırla hareket eden bir oyuncu grubu oluşturmak ve bu oyuncuları A takıma monte etmek istiyoruz. Bursa, Türk futbolunu besliyor ama son dönemlerde A takımı kalite düzeyinde beslediğini söyleyemeyiz. Orta vadeli dönemde umarım bunun meyvelerini alacağız. Altyapıda 1-4-3-3 sistemiyle oynayacağız. Özellikle pas dinamizmi, tempolu oyun, oyunun akıcılığı yegane mihenk taşlarımız olacak. Bu konuda çok kararlıyız, hocalarımızla yaptığımız çalışmalar var. Özlüce-Vakıfköy bağlantısında süreklilik sağlayacağız. Herkese açık olacağız. Okullarda tarama grupları oluşturduk. Benim hayalim Vakıfköy’den dünyaya bir kapı açmak. Kolay olmayacak. Özellikle son dönemlerde oyuncuların futbol yapısı ile ilgili sıkıntıları var, burayı aşabilirsek umudum çok yüksek” açıklamalarında bulundu.

2002-2003 jenerasyonunun takıma katkı sağlayacağına inandığını belirten Bursaspor Sportif Direktörü Selçuk Erdoğan, “Bursaspor iyi yola girecek ama zor olaylar sabırla kolaya dönüşüyor. Herkes yanımızda olsun. Biz burada Bursaspor arması için varız” diye sözlerini noktaladı.



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