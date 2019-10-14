Bursaspor, son yılların en düşük değerli kadrosuyla mücadele ediyor
Gürkan DURAL/BURSA,() Bursaspor içerisinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle, futbol takımının bütçesinde tasarrufa gitti. Yeşil beyazlı kulüp, son 15 yılın en düşük kadro değerine sahip takımı ile mücadele ediyor. Geçtiğimiz...
Gürkan DURAL/BURSA,()
Bursaspor içerisinde bulunduğu mali sıkıntılar nedeniyle, futbol takımının bütçesinde tasarrufa gitti. Yeşil beyazlı kulüp, son 15 yılın en düşük kadro değerine sahip takımı ile mücadele ediyor.
Geçtiğimiz sezon Süper Lig'den düşerek önemli gelirlerden olan ve uzun bir süredir de mali kriz ile boğuşan Bursaspor, yeni sezonda kadrosunda küçülmeye gitti. Çoğunluğunu genç oyuncuların oluşturduğu yeni kadro planlamasıyla birlikte geçtiğimiz sezonun kadro değerinden tasarrufa gidildi. Bursaspor'un bu sezonki kadro değeri 5 milyon 880 bin Euro olarak değer buldu. Yeşil beyazlı kulübün böylelikle kadro değeri, son 15 yılın en düşük değeri olarak gözlemlendi.
Bursaspor'da kadro değerinin bu denli düşmesinde, son yıllarda yaşanan başarısızlıklar etkin rol oynadı. Pek çok gelirden olan yeşil beyazlı kulüp, borçların da etkisiyle çareyi kadro tasarrufunda buldu. Bundan 3 yıl öncesinde ise Bursaspor'un kadro değeri 89 milyon 380 bin Euro'yu gördü. 2015/16 sezonunda yeşil beyazlı kulüp, tarihindeki en yüksek kadro değerine ulaşmıştı. Ancak akabindeki dönemde Bursaspor'un kadro değeri giderek düştü.
Bursaspor'un kadro değeri geçtiğimiz sezon ise 37 milyon 700 bin Euro olarak gösterildi.
Son 15 sezonda Bursaspor'un kadro değeri;
2019/20: 5 milyon 880 bin Euro
2018/19: 37 milyon 700 bin Euro
2017/18: 56 milyon 450 bin Euro
2016/17: 48 milyon 980 bin Euro
2015/16: 89 milyon 380 bin Euro
2014/15: 52 milyon Euro
2013/14: 68 milyon 450 bin Euro
2012/13: 69 milyon 330 bin Euro
2011/12: 62 milyon 880 bin Euro
2010/11: 63 milyon 380 bin Euro
2009/10: 32 milyon 500 bin Euro
2008/09: 29 milyon 500 bin Euro
2007/08: 31 milyon 100 bin Euro
2006/07: 23 milyon 900 bin Euro
2005/06: 12 milyon 550 bin Euro
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