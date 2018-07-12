Bursaspor son 5 yıldaki transferlerinde orta sahaya yöneldi

Gürkan DURAL/BURSA,()



BU sezon ilk 3 transferini orta sahaya yapan Bursaspor, son 5 yılda da en fazla oyuncuyu bu mevkiye takviye etti.

Yeni sezonda kadro değişimine giden Bursaspor, şu ana dek 3 oyuncu ile anlaştı. Stephane Badji, Aytaç Kara ve Jani Atanasov ile sözleşme imzalayan yeşil beyazlılarda 3 oyuncu da orta sahada boy gösterirken, son yıllarda transferde de Bursaspor'un en fazla bu mevkideki oyunculara yönelmesi dikkat çekti. Son 5 sezon içerisindeki yapılan transferlere bakıldığında yeşil beyazlı ekibin, transfer ettiği oyuncuların yarısından fazlası orta sahada mücadele etti. Bursaspor, son 5 yılda 33 orta saha oyuncusunu kadrosuna katarken, 15 savunma ve 8 de forvet mevkisindeki futbolcularla anlaştı. Kalede ise Harun Tekin'e uzun yıllardır şans veren kulüp, bu süreçte yalnızca 1 kaleci transferi gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler forvet transferine çevrildi.

Fransa'nın Montpellier Kulübü'nde top koşturan Fildişi Sahilili golcü Giovanni Sio'yu kadrosuna katması beklenen yeşil beyazlı kulüp, bu transferde Jires Kembo'yu takas olarak kullanacak. Bunun dışında Diemerci Mbokani ısrarı da süren Bursaspor, bu transfer için de görüşmelerini sürdürürken, oyuncunun istediği ücret yüksek geldiği için transferin gerçekleşme ihtimali zor görünüyor.

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