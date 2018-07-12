Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı
Adnan Oktar'a operasyon, Oktar ve çok sayıda gözaltı
Adnan Oktar gözaltına alındı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa
Dünya Kupası'nda ilk finalist Fransa

Bursaspor son 5 yıldaki transferlerinde orta sahaya yöneldi

Gürkan DURAL/BURSA,() BU sezon ilk 3 transferini orta sahaya yapan Bursaspor, son 5 yılda da en fazla oyuncuyu bu mevkiye takviye etti. Yeni sezonda kadro değişimine giden Bursaspor, şu ana dek 3 oyuncu ile anlaştı. Stephane Badji, Aytaç Kara...

Bursaspor son 5 yıldaki transferlerinde orta sahaya yöneldi

Gürkan DURAL/BURSA,()

BU sezon ilk 3 transferini orta sahaya yapan Bursaspor, son 5 yılda da en fazla oyuncuyu bu mevkiye takviye etti.
Yeni sezonda kadro değişimine giden Bursaspor, şu ana dek 3 oyuncu ile anlaştı. Stephane Badji, Aytaç Kara ve Jani Atanasov ile sözleşme imzalayan yeşil beyazlılarda 3 oyuncu da orta sahada boy gösterirken, son yıllarda transferde de Bursaspor'un en fazla bu mevkideki oyunculara yönelmesi dikkat çekti. Son 5 sezon içerisindeki yapılan transferlere bakıldığında yeşil beyazlı ekibin, transfer ettiği oyuncuların yarısından fazlası orta sahada mücadele etti. Bursaspor, son 5 yılda 33 orta saha oyuncusunu kadrosuna katarken, 15 savunma ve 8 de forvet mevkisindeki futbolcularla anlaştı. Kalede ise Harun Tekin'e uzun yıllardır şans veren kulüp, bu süreçte yalnızca 1 kaleci transferi gerçekleştirdi. Şimdi ise gözler forvet transferine çevrildi.
Fransa'nın Montpellier Kulübü'nde top koşturan Fildişi Sahilili golcü Giovanni Sio'yu kadrosuna katması beklenen yeşil beyazlı kulüp, bu transferde Jires Kembo'yu takas olarak kullanacak. Bunun dışında Diemerci Mbokani ısrarı da süren Bursaspor, bu transfer için de görüşmelerini sürdürürken, oyuncunun istediği ücret yüksek geldiği için transferin gerçekleşme ihtimali zor görünüyor.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325