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Bursaspor, Skenderbeu ile berabere kaldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’da kamp yapan Bursaspor, hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile 0-0 berabere kaldı. Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde...

Bursaspor, Skenderbeu ile berabere kaldı

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), () – ANTALYA’da kamp yapan Bursaspor, hazırlık maçında Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile 0-0 berabere kaldı.
Spor Toto Süper Lig’de ikinci yarı hazırlıklarını Antalya’nın Manavgat İlçesi’nde Sürdüren Bursaspor, Arnavutluk ekibi Skenderbeu ile hazırlık maçında karşılaştı. Emirhan Spor Kompleksi’nde oynanan maça Bursaspor; Harun, Erdme, Ricardo Faty, Ertuğrul, Aziz Behich, Merter, Furkan, Deniz, Sercan Yıldırım, Josua John ve Kubilay ilk 11 ile çıkarken, rakip Skenderbeu’da ise Shetl, Jasha Vica, Osmani, Vangjeli, Mici, Lilaj, Oreleji, Gavazaj, Latifi, Nimaga ve Alaku 11’iyle sahada yer aldı.
Maçta orta hakem olarak Bahattin Şimşek görev alırken, Deniz Turgut ve Kamil Çetin’in yardımcılıklarını yaptı. Maçı Antalya ve çevresinde yaşayan az sayıda Bursaspor taraftarı da izledi. Bursaspor taraftarları maçta, İzmir’de terör saldırısını önledikten sonra şehit olan polis memuru Fethi Sekin için de pankart açtı.
Orta saha mücadelesi şeklinde geçen maçın ilk yarısında Bursaspor forvetleri buldukları fırsatları gole çeviremedi. İkinci yarıda Bursaspor’da Sercan Yıldırım ve Deniz net gol fırsatlarından yararlanamadı. Bursaspor'un 2 şutunda top direkten döndü. Karşılaşma başladığı gibi 0-0 bitti.

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