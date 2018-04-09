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Bursaspor sezonun ikinci yarısında dibe vurdu

Gürkan DURAL/BURSA,() BURSASPOR, sezonun ikinci yarısında oynanan maçlarda aldığı kötü sonuçlar sonrası Kardemir Karabükspor'un ardından açık ara en kötü takım oldu. Yeşil beyazlılar kümede kalma yolundaki rakiplerine karşı ise...

Bursaspor sezonun ikinci yarısında dibe vurdu

Gürkan DURAL/BURSA,()

BURSASPOR, sezonun ikinci yarısında oynanan maçlarda aldığı kötü sonuçlar sonrası Kardemir Karabükspor'un ardından açık ara en kötü takım oldu. Yeşil beyazlılar kümede kalma yolundaki rakiplerine karşı ise bu süreçte galip gelemedi.
Spor Toto Süper Lig’de sahasında Kasımpaşa’ya mağlup olan ve üst üste ikinci yenilgisini alan Bursaspor, sezonun ikinci yarısında ise adeta dibe vurdu. İkinci yarıda 11 maçı geride bırakan yeşil beyazlılar, bu maçların sadece 2’sini kazanabilirken, 7 mücadelede ise sahadan yenilgi ile ayrıldı. Böylelikle yalnızca 8 puan toplayabilen Bursaspor, ligin en alt sırasına demirleyen Kardemir Karabükspor’un ardından ikinci yarının en kötü takımı oldu.
GOL SORUNU DA ÇEKİYOR
Teknik direktör Paul Le Guen, Kasımpaşa maçı sonrasında oyunlarını skora çeviremediklerini ifade ederken, ikinci yarıdaki 11 maçında Bursaspor yalnızca 6 kez gol sevinci yaşadı. Kardemir Karabükspor, 5 gol atarken yeşil beyazlılar bu alanda da Karadeniz temsilcisinin ardından ligin ikinci yarısında açık ara en kötü takım oldu.
DİREKT RAKİPLERİNİ YENEMEDİ
Kümede kalma mücadelesinin doruğa ulaştığı şu haftalarda ise Bursaspor, bu alanda direkt rakipleri olan takımlara karşı da kazanamadı. Osmanlıspor’a 2-1, Aytemiz Alanyaspor’a 3-1, Antalyaspor’a 2-0, Teleset Mobilya Akhisarspor’a 1-0 ve son olarak Kasımpaşa’ya da 1-0 kaybeden Bursaspor, Evkur Yeni Malatyaspor ile sahasında karşılaştığı maçtan da golsüz eşitlikle ayrıldı. Buna karşın puan cetvelinde yeşil beyazlıların altında yer alan ekipler ise puanları toplarken, Bursaspor’un küme düşme hattı ile arasında yalnızca 5 puan bulunuyor.

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