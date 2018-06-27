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Bursaspor sezonu açtı

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA,() - BURSASPOR yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeşil beyazlı ekipte Samet Aybaba 7 oyuncuya antrenmanda yer vermedi. Bursaspor, Süper Lig’de 2018-2019 sezonu öncesi ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı...

Bursaspor sezonu açtı

Gürkan DURAL-Mehmet İNAN/BURSA,() - BURSASPOR yeni sezon hazırlıklarına başladı. Yeşil beyazlı ekipte Samet Aybaba 7 oyuncuya antrenmanda yer vermedi.

Bursaspor, Süper Lig’de 2018-2019 sezonu öncesi ilk antrenmanını Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri’nde yaptı. Akşam saatlerinde yapılan antrenmanda yeni teknik adam Samet Aybaba da takımın başındaki ilk antrenmanına çıktı. Deneyimli teknik adam, çalışma öncesi oyuncularıyla saha ortasında kısa bir toplantı yaptı. Antrenmanda Dünya Kupası’nda bulunan Aziz Behich, William Troost-Ekong ve Abdullahi Shehu’nun dışında özel izin alan Titi yer almadı.

7 İSİM VETO YEDİ

Öte yandan Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın yeni sezon yapılanmasında kadrosunda düşünmediği Jires Kembo, Delarge, Josua John, Tomas Necid, Sercan Yıldırım, Boban Jovic ve Vieux Sane de antrenmanda bulunmadı. Antrenman ısınma koşularıyla başlarken, hafif tempolu yapılan çalışmalarla devam etti.

Bursaspor, yarın yapacağı çift antrenmanla çalışmalarını sürdürecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Antrenmandan detaylar

Koşu çalışması

FOTOĞRAFLI

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