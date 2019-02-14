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Bursaspor, Sevgililer Günü'nde taraftarıyla moral depoladı

Gürkan DURAL/BURSA,() Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak Bursaspor, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde taraftarıyla buluştu. Geleneksel olarak Sevgililer Günü’nde taraftara antrenmanını...

Bursaspor, Sevgililer Günü'nde taraftarıyla moral depoladı

Gürkan DURAL/BURSA,()

Spor Toto Süper Lig’in 22’nci haftasında sahasında Çaykur Rizespor ile kritik bir maça çıkacak Bursaspor, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde taraftarıyla buluştu. Geleneksel olarak Sevgililer Günü’nde taraftara antrenmanını açan Bursaspor'da, yeşil beyazlı oyuncular yüzlerce taraftarının desteğiyle moral buldu. Bursaspor Futbol Takımı oyuncuları, Bursaspor Basketbol Takımı oyuncularıyla birlikte taraftarı selamlarken, hatıra fotoğrafları da çektirdi. Yeşil beyazlı taraftarlar antrenmanı saha kenarından takip ederken, tezahüratlarıyla da takıma destek verdi.
Bursaspor Teknik Dirketörü Samet Aybaba da günün önemine ilişkin, “Biz her gün seviyoruz, ülkemizi, evlatlarımızı, dünyadaki herkesi hatta ağaçları, toprakları, denizi seviyoruz. Sevmeye devam etmemiz lazım, günlük sevgilerle bu işleri toparlayamayacağımız ortada” dedi. Bursaspor'a gönül veren yürüme engelli taraftar Kaan Kayalı da, hem futbolculara hem de Samet Aybaba'ya yaptığı konuşmada, "Size çok güveniyorum. Bu hafta galip geleceğinize inanıyorum. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bursaspor Futbol Takımı ile Bursaspor Basketbol Takımı saha içerisinde birlikte basın mensuplarına poz verdi.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Oyuncularla taraftarın buluşması
- Hatıra fotoğrafı çekimi
- İmza dağıtılması
- Taraftarla fotoğraf çekimi
- Detaylar

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