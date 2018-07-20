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Bursaspor, satış listesindeki 7 oyuncuya teklif bekliyor

Gürkan DURAL/BURSA, () BURSASPOR'da, kadroda düşünülmeyen ve toplam bonservis değeri 5,5 milyon Euro'yu bulan 7 oyuncunun satışının gerçekleşmemesi, transfere kaynak arayan yönetimi zora soktu. Bursaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına...

Bursaspor, satış listesindeki 7 oyuncuya teklif bekliyor

Gürkan DURAL/BURSA, ()

BURSASPOR'da, kadroda düşünülmeyen ve toplam bonservis değeri 5,5 milyon Euro'yu bulan 7 oyuncunun satışının gerçekleşmemesi, transfere kaynak arayan yönetimi zora soktu.
Bursaspor, yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam ederken diğer yandan da yolları ayırmayı planladığı oyuncular ile görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle yeni transferler için kaynak arayan yeşil beyazlılarda satış listesine konulan oyuncuların bonservis değeri bir hayli yüksek. Edinilen bilgiye göre yeni sezonda kadroda düşünülmeyen 7 oyuncunun toplam bonservis değeri 5 milyon 450 bin Euro'yu buluyor. Kulüp Başkanı Ali Ay, bu oyuncuların kulübe maliyetlerinin ise 4 milyon 150 bin Euro olduğunu söyledi.
Geçtiğimiz sezondan bu yana mali kriz ile boğuşan yeşil beyazlı yönetim ise, sözleşmesi devam eden oyuncuları satarak gelir elde etmeyi planlamasına karşın henüz bu oyunculara kulüplerin ciddi şekilde talip olmaması nedeniyle sıkıntıya girdi. John Bostock'u Fransa'nın Toulouse Kulübü'ne 700 bin Euro'ya satan ve sakatlığı nedeniyle uzun süredir sahalardan ayrı kalan Serdar Kurtuluş ile sözleşmeyi fesheden yönetim, yeni transfer yapabilmek için satış listesindeki oyuncular için teklif bekliyor.
İşte kadro düşünülmeyen oyuncular ve bonservis değerleri;
Tomas Necid (1.75 milyon Euro)
Jires Kembo (1.4 milyon Euro)
Dzon Delarge (700 bin Euro)
Yaya Sane (600 bin Euro)
Sercan Yıldırım (400 bin Euro)
Josua John (300 bin Euro)
Boban Jovic (300 bin Euro)

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