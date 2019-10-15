Bursaspor sakatlıklardan yana dertli (2)
ONUR ATASAYAR VE BURAK KAPACAK'TAN İYİ HABER Bursaspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Onur Atasayar ve Burak Kapacak'tan iyi haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da...
ONUR ATASAYAR VE BURAK KAPACAK'TAN İYİ HABER
Bursaspor'da bir süredir sakatlıkları nedeniyle takımdan ayrı kalan Onur Atasayar ve Burak Kapacak'tan iyi haber geldi. Yeşil-beyazlı kulüp tarafından yapılan açıklamada, her iki oyuncunun da kontrollü olarak takımla birlikte çalışmalara başladığı belirtildi. Bunun yanı sıra Burak Altıparmak'ta sağ hamstring intramuskuler tendon ve 2'nci derece kas yaralanması olduğu ve tedaviye başlandığı açıklandı. Öte yandan, sağ ayak 1'inci parmak tırnak batması nedeniyle küçük bir operasyon geçiren Cüneyt Köz'ün de önümüzdeki hafta takımla birlikte çalışmalara katılması öngörülüyor. Cüneyt Köz'ün yaşadığı problem ile birlikte Bursaspor'da da sezon başından bu yana antrenmana çıkmayı engelleyecek ölçüde sakatlık yaşayan oyuncuların sayısı ise 8'e çıktı.
Gürkan DURAL/BURSA, ()
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