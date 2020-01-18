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Bursaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

SPOR 18.01.2020, 11:41
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Bursaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak

Gürkan DURAL/ BURSA,() -

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıya evinde başlayacak olan Bursaspor, yarın Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak. Bursa ekibinde yeni transferler sahada yer alamayacak. Ayrıca Bursaspor'un efsane oyuncularından Ömer Erdoğan da, teknik direktörlük kariyerinde ilk maçına Bursa karşısında çıkacak.
TFF 1’inci Lig’de Bursaspor, 18’inci hafta mücadelesinde sahasında Fatih Karagümrük’ü ağırlayacak. Yarın Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak olan mücadeleyi Hakan Ceylan yönetecek. Ceylan’ın yardımcılıklarını Mehmet Şahan Yılmaz ve Selahattin Altay yapacak. Devreyi 27 puanla kapatan Bursaspor, 6’ncı basamakta haftaya girerken; İstanbul temsilcisi ise haftaya 23 puanla 12’nci sırada girdi. Sezonun açılış maçında Bursaspor, Fatih Karagümrük’e deplasmanda 3-1 kaybetmişti.
İBRAHİM ÜZÜLMEZ İLE 3'ÜNCÜ MAÇ
Her iki takım da yakın süreçte kan değişikliğine gitti. İlk yarının sonuna doğru takımı İbrahim Üzülmez’e emanet eden Bursa temsilcisi, deneyimli teknik adam ile çıktığı iki lig maçında birer galibiyet ve mağlubiyet aldı. Bursaspor, bu süreçte son olarak evinde oynadığı maçta lider Hatayspor’u yenerek dikkat çekti. Kamp boyunca geçirdikleri süre içerisinde takımı tanıdığını ifade eden Üzülmez, bu zorlu mücadeleye dair yaptığı açıklamada güzel bir sinerji yakalayarak, taraftarın da desteğiyle kazanmak istediklerini belirtti.
BURSASPOR'UN EFSANESİ, RAKİP OLARAK GELİYOR
Fatih Karagümrük ise sezonun içerisinde oldukça sık teknik direktör değişikliğine gitti. Cüneyt Dumlupınar yönetiminde sezona başlayan İstanbul ekibinde, 8’inci haftada dümene Erkan Zengin geçti. Ardından Atılay Canel iki maçlığına takımı çalıştırırken, ilk yarının son 5 maçında takımın başında Giray Bulak yer aldı. Arka arkaya gelen kötü sonuçlar üzerine bir kez daha teknik direktör değişikliğine giden İstanbul ekibi, Ömer Erdoğan ile anlaştı. Bursaspor'un efsane oyuncularından olan ve Süper Lig şampiyonluğu yaşayan takımın kaptanı da olan Erdoğan, yeni kariyerindeki ilk maçına Bursaspor karşısında çıkacak.
BURSASPOR EVİNDE ETKİLİ
İki takım tarihi boyunca 11 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerden 3’ünü Bursaspor kazanırken, Fatih Karagümrük de 3 galibiyet elde etti. Geride kalan 5 randevuda ise taraflar birer puanla sahadan ayrıldı. Bursaspor bu sezon evinde 8 maça çıktı. Bu maçların 6’sını kazanan yeşil beyazlılar, birer kez sahadan beraberlik ve mağlubiyetle ayrıldı. Fatih Karagümrük ise deplasmanda 9 maç oynadı. Bu maçların 4’ünü kazanan İstanbul ekibi, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.
BURSASPOR'DA YENİ TRANSFERLER FORMA GİYEMEYECEK
Bursaspor, devre arası transfer dönemini hareketli geçirdi. Yeşil beyazlılar kadrosuna Serdar Özkan, Tayfur Bingöl, Kerem Can Akyüz ve Emrullah Salk’ı dahil etti. Yeni transferler, lisansları yetişmediğinden bu maçta forma giyemeyecek. Bunun yanı sıra Emirhan Aydoğan da kart cezası nedeniyle maçta yer alamayacak. Fatih Karagümrük ise devre arasında 3 transfer yaptı. İstanbul ekibi, daha önce Bursaspor’da forma giyen Cristobal Jorquera ile birlikte Alessane Ndao ve Artur Sobiech’i kadrosuna kattı.

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