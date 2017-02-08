Bursaspor-Rota Koleji: 3-0

Cemal EKENTOK/ BURSA ()

SALON: Cengiz Göllü

HAKEMLER: Şahin Kaya (xxx) ,Onur Acar (xxx)

BURSASPOR: Emel (xxx), Dilara (xxx), Bahar (xxx), Elena (xxx), Selin Yurtsever (xxx), Melis Ece (xxx), (Müge xxx/ libero, Selin Doğan xx, Gizem xx)

ROTA KOLEJİ: Ayşe (xx), Ecem (xx), Şevval (xx), Fulya (xx), Daria (xxx), Sibel (xx) (Emine xx/ libero, Ecem Bayraktaroğlu x, İrem x, Emine xx, Pelin Ecem x, Selcan xx, Nurten Aylin xx)

SETLER: 25-12, 25-17, 25-15

SÜRE: 65 Dakika (23, 25, 17)

SARI KART: İlker Alkan (1.set 6-2 /Rota Koleji)

TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi'nde, Bursaspor sahasında, Rota Koleji'ni 3-0 mağlup etti.

Bursaspor, ilk sete iyi başladı ve rakibini 25-12 yenerek 1-0 öne geçti.

İkinci sette zaman zaman hücumlarda topu iyi kullanamamasına karşın Bursaspor, seti 25-17 kazanarak setlerde 2-0 öne geçti.

Bursaspor, son sette rahat oynadı ve seti 25-15, maçı ise 3-0 kazanarak, üst üste ikinci galibiyetini aldı.



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