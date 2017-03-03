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Bursaspor otobüsüne saldırıda 12 kişi daha mahkemeye çıkarıldı

GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili olarak ifade veren 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı. Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul'da...

Bursaspor otobüsüne saldırıda 12 kişi daha mahkemeye çıkarıldı
GEBZE-Orhangazi-İzmir Otoyolu'nun Karsak gişelerinde Bursaspor kafilesi otobüsüne yapılan saldırıyla ilgili olarak ifade veren 12 kişi, çıkarıldıkları mahkemede serbest bırakıldı.
Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, İstanbul'da Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa'ya dönen yeşil beyazlı futbolcuları taşıyan takım otobüsüne girerek ellerindeki bıçak ve sopalarla tartaklayıp döven Bursasporlu taraftarlarla ilgili soruşturmaya bugün de devam etti. Bursaspor’un olayla ilgili şikayetçi olması üzerine başlatılan soruşturma sonucu olay sırasında kavşakta oldukları belirlenen 12 taraftar daha avukatları ile birlikte Orhangazi Adliyesi'nde ifade verdi.
Sabah saatlerinde Orhangazi Adliyesine gelen 12 taraftar, savcıya verdikleri ifadenin ardından mahkemeye sevkedildi. Mahkeme, ifadesi alınan 12 taraftarın da serbest bırakılmasına karar verdi.
Olayla ilgili olarak daha önce 6 kişi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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