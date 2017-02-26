Bursaspor otobüsüne saldıranlar aranıyor

KASIMPAŞA maçı sonrası Bursaspor kafilesine saldıran zanlıların aranmasına başlandı. Jandarma istihbarat ekipleri kimlikleri tespit edilen kişilerin adreslerini araştırıyor. Bu arada, saldırı öncesi takım otobüsünün kapısının açılması 'skandal' olarak kabul edildi. Yönetimin bu konuyu bugün masaya yatıracağı ve bazı idarecilerin istifasını isteyeceği öğrenildi.

İstanbul'da Kasımpaşa'ya 4-0 yenildikten sonra Bursa'ya dönerken bir grup taraftarın ellerindeki bıçak ve sopalarla takım otobüsüne girip futbolcuları tartaklayıp dövmesi ile ilgili soruşturma genişletiliyor. Bursa İl Jandarma Komutanlığı istihbarat ekiplerinin büyük bölümünü bu olaya yönlendirdi. Tüm kanıtları inceleyen jandarma ekipleri gişelerde bulunan kamera görüntülerini de alıp izleyecek. Ekiplerin dün gece sabah saat 03.00 e kadar bu iş üzerinde çalıştığını söyleyen yetkililer, "Olayın ardından 4 kişi alındı. Bunlar kimlik tespiti yapıldıktan sonra savcılık talimatı ile serbest bırakıldı. Bursaspor un şikayetçi olmasından sonra bu kişilerin yakalanması için adreslerine gidildi. Fakat kendilerine ulaşılamadı. Sayı artacak. Tüm ekipler bu işe yoğunlaştırıldı. Diğer zanlıların kimliklerini belirleyip adreslerini araştırıyoruz. Şu anda sayı vermemiz doğru olmaz. Yalnız, bunu yapanların yanına kesinlikle kalmayacak. Olayın üzerine sonuna kadar gidilecek" dedi.

TAKIM OTÜBÜSÜNÜN KAPISI NEDEN AÇILDI?

Bu arada Bursaspor kafilesine yapılan saldırıda, takım otobüsünün kapısının açılması skandal olarak nitelendirildi. Futbolcuları veya sporcuları taşıyan otobüslerin kapısının takım zafer kazansa dahi açılamayacağını söyleyen bazı yetkililer, "Bursaspor kafilesinin yolculuklarında zaman zaman kapılar açılıyor diye duyuyoruz. Bundan öncede. Taraftarlar bazen içeri girip oyunculara galibiyetlerinden dolayı teşekkür ediyormuş. Kasımpaşa maçı sonrası kapının açılmasına akıl sır erdirilemiyor. Ya o kişiler futbolcuları bıçaklasalardı ne olacaktı" dedi.

Bursaspor Yönetimi takım otobüsünün kapısının açılması olayını önemsediği öğrenildi. Bugün yapılacak yönetim kurulu toplantısında bu konunun masaya yatırılacağı bazı yöneticiler ile kulüpte çalışan idarecilerinde istifalarının isteneceği öğrenildi.



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