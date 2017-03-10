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Bursaspor, Osmanlıspor’un konuğu

SPOR Toto Süper Ligin 24'inci haftasında Bursaspor, yarın Ankara’da Osmanlıspor’un konuğu olacak. HAKEM KALKAVAN Osmanlı Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın...

Bursaspor, Osmanlıspor’un konuğu
SPOR Toto Süper Ligin 24'inci haftasında Bursaspor, yarın Ankara’da Osmanlıspor’un konuğu olacak.
HAKEM KALKAVAN
Osmanlı Stadı’nda saat 16.00’da başlayacak olan karşılaşmayı Mete Kalkavan yönetecek. Kalkavan’ın yardımcıları ise Bülent Gökçü, Süleyman Özay, dördüncü hakem ise Kutluhan Bilgiç.Kalkavan bugüne kadar Bursaspor’un 15 maçında görev yaptı. Bursaspor bu maçlarda 5’inden galibiyetle, 5’inden de mağlubiyetle ayrıldı. 3 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Kalkavan en son bu sezon Ziraat Türkiye Kupası G Grubu’nda deplasmanda oynanan ve 3-3 berabere kalınanAkhisar Belediyespor maçımızı yönetmişti.
GALİBİYETLER EŞİT
Bursaspor ile Osmanlıspor bugüne kadar ligde 13 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda iki takımda 3’er galibiyet, 7’şer beraberlik aldılar. Bu maçlarda Bursaspor 14 gol atarken, kalesinde ise 12 gol gördü. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan karşılaşmada iki takımda birbirlerine üstünlük sağlayamamıştı.
BURSASPOR’DA EKSİK ÇOK
Ligde yeniden başarılı günlerine dönmek isteyen Bursaspor’da Sivok ve Jorquera sarı kart cezalısı. Yeşil beyazlılarda Serdar Kurtuluş, Furkan Özçal, Emre Taşdemir, Bilal Kısa, Boban Joviç sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Diğer sakat oyuncular, Bogdan Stancu, Harun Tekin ve Ertuğrul Ersoy’un durumu yarın maç saati öncesi netleşecek.

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