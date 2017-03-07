Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
BBP'de referandum kararını verdi; Peki ne diyecek?
Büyük Birlik Partisi de 'Hayır'...
Bahçeli'den Sinan Oğan'a saldırıya çok tartışılacak yorum
Bahçeli: Ülkücü adamı işini yarım...
8 Mart Kadınlar günü kutlaması yolunda facia : 7 ÖLÜ, 35 YARALI
Kadınlar Günü etkinliği yolunda kaza...
"Emekli Polis Müdürü olan babam, MAĞDUR edildi ! "
"Emekli Polis Müdürü olan babam,...

Bursaspor, Osmanlıspor’a hazırlanıyor

BURSA, () - BURSASPOR, bugün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenman ile çalışmalarını sürdürdü. Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına, bugün...

Bursaspor, Osmanlıspor’a hazırlanıyor

BURSA, () - BURSASPOR, bugün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenman ile çalışmalarını sürdürdü.
Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına, bugün sabah ve akşam saatlerinde yapılan antrenmanlarla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen sabahki antrenman kondisyon merkezinde, akşamüzeri ise sahada yapıldı ve antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.
Topla yapılan ısınma çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı, geniş alanda gerçekleşen kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra taktik çalışma yaptı.
Sakatlığı bulunan Erdem Özgenç ve Gaziantepspor maçında arka dış adalesinden sakatlanan Boban Jovic'in tedavisine devam edildi.
Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

FOTOĞRAFLI

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.