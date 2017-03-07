Bursaspor, Osmanlıspor’a hazırlanıyor

BURSA, () - BURSASPOR, bugün sabah ve akşam saatlerinde yaptığı iki antrenman ile çalışmalarını sürdürdü.

Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24'üncü haftasında deplasmanda oynayacağı Osmanlıspor maçının hazırlıklarına, bugün sabah ve akşam saatlerinde yapılan antrenmanlarla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen sabahki antrenman kondisyon merkezinde, akşamüzeri ise sahada yapıldı ve antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü.

Topla yapılan ısınma çalışmasıyla başlayan akşam antrenmanı, geniş alanda gerçekleşen kontrol pas oyunu ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra taktik çalışma yaptı.

Sakatlığı bulunan Erdem Özgenç ve Gaziantepspor maçında arka dış adalesinden sakatlanan Boban Jovic'in tedavisine devam edildi.

Bursaspor yarın akşam saatlerinde yapacağı antrenmanla Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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