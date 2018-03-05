Bursaspor, Osmanlıspor maçı hazırlıklarına neşeli başladı

Gürkan DURAL / BURSA, ()

Bursaspor, Osmanlıspor maçının hazırlıklarına Özlüce Tesisleri'nde gerçekleştirdiği idmanla başladı. Başkan Ali Ay da antrenmanı takip ederken, oyuncuların neşesi dikkat çekti.

Spor Toto Süper Lig'in 25'inci haftasında Osmanlıspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarına Özlüce Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Isınma koşularının ardından yeşil beyazlı ekip, koordinasyon çalışması gerçekleştirdi. Ardından farklı istasyonlarda pas çalışması yapan Bursasporlu oyuncular, antrenmanın son bölümünde ise çift kale maç yaptı. Tedavileri süren Emmanuel Badu ile Sercan Yıldırım antrenmana katılmadı.

Yeşil-beyazlı ekipte grip olan Bogdan Stancu ile sağ üst adalesinde ağrıları artan Batalla ise idmanı yarıda bıraktı.

AY: "KAYSERİSPOR MAÇINDAKİ GALİBİYET, BANA DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ OLDU"

Bursaspor Başkanı Ali Ay da antrenmanı takip etti. Daha sonrasında basın mensuplarıyla sohbet eden Başkan Ay, galibiyetten ötürü mutlu olduklarını aktardı. Dün 61 yaşına giren başkan Ay, "Kayserispor maçında aldığımız 3 puan, bana da doğum günü hediyesi oldu. İnşallah daha güzel günler göreceğiz. Beni en çok mutlu eden konulardan biri de sakat futbolcumuz kalmaması, tedavi odasına baktım kimse yok. Başkan olduğumdan beri ilk kez böyle bir tablo ile karşılaştım" dedi. Antrenman boyunca da Jires Kembo ve Dzon Delarge'ın neşeli tavırları dikkat çekerken, oyuncuların özellikle Kayserispor maçından alınan 3 puan vesilesiyle mutlu oldukları görüldü.

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GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Antrenmandan detaylar

- Maçtan detaylar

- Isınma koşusu

- Koordinasyon çalışması