Bursaspor Olağan İdari ve Mali Genel Kurul'unda tansiyon yükseldi

Gürkan DURAL / BURSA () - Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurulu'nda başkan Ali Ay, kulübü 100 milyon Euro borç ile aldıklarını belirterek şu an ise borcun 68 milyon Euro'ya düştüğünü belirtti. Başkan Ay'ın konuşmasının ardından genel kurul üyeleri arasında tartışma çıktı. Genel kuruldaki arbede araya diğer üyelerin girmesinin ardından son buldu.

Bursaspor Kulübü Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’u, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. 372 genel kurul üyenin katıldığı genel kurulda mali asbaşkan Adem Sakarya, tahmini bütçe rakamlarını üyeler ile paylaştı. Gelirler toplamının 311 milyon lira, gider toplamını ise 308 milyon 772 bin lira olarak açıklayan mali asbaşkan Sakarya, gelir gider farkının 2 milyon 228 bin lira olduğunu ifade etti.

YAYIN HAKKI GELİRLERİ BAŞI ÇEKTİ

Bursaspor Kulübü 2019 yılı bütçe tasarısında gelirler; brüt satışlar 251 milyon lira, yurtiçi satışlar bilet satış gelirleri 31 milyon lira, reklam gelirleri: 67 milyon 200 bin lira, yayın hakkı gelirleri 92 milyon lira, katılım gelirleri 2 milyon lira, transfer gelirleri 42 milyon lira, ürün satışları ve ikramiye gelirleri 10 bin lira, bağış ve yardımlar 9 milyon 290 bin lira, diğer futbol gelirleri 7 milyon 500 bin lira, diğer faaliyet gelir ve karlar 60 milyon lira şeklinde dağılım gösterdi.

TAHMİNİ BÜTÇE TASARISI KABUL EDİLDİ

Bursaspor Kulübü 2019 yılı bütçe tasarısındaki giderleri ise: kulüp merkezi 12 milyon 57 bin lira, futbol giderleri (altyapı için) 31 milyon 100 bin lira, stat giderleri 10 milyon lira, amatör branşlar giderleri 31 milyon 100 bin lira, gayrimenkul giderleri 300 bin TL, transfer giderleri 103 milyon 150 bin lira, diğer faaliyetler giderleri: 19 milyon 65 bin lira, diğer faaliyet giderler ve zararlar 45 milyon lira, finansman giderleri 23 milyon lira, olağanüstü gider ve zararlar 10 milyon lira, bağlı ortaklıklar ve diğer iktisadi unsurlar 12 milyon lira ve yatırım giderleri 10 milyon lira şeklinde ana hatlardan oluştu.

2019 yılı tahmini bütçe oylamaya sunuldu, oy çokluğu ile kabul edildi. Aynı zamanda üye giriş ücretleri 300 liradan 270 liraya, üye aidatları da 150 liradan 180 liraya oy çokluğu ile çıkarıldı.

BAŞKAN ALİ AY: 68 MİLYON EURO BORCUMUZ VAR, ALDIĞIMIZDA 100 MİLYON EURO'YDU

Genel kurul üyelerinin konuşmalarının ardından Bursaspor Başkanı Ali Ay kürsüye geldi. Konuşmaları dinlediklerini ve bazı mesajlar aldıklarını belirten Başkan Ay, “Kendi aramızda oturup görüşeceğiz. Arkadaşlarımız konuştu projelerle ilgili bilgi verdiler. Ben sizden sadece şunu istiyorum 8 hafta kaldı. 8 hafta içinde gemiyi limana yanaştıralım. Sonra hep beraber hesaplaşacağız. Ne olacak kararını vereceğiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün itibariyle Bursaspor’un toplam borcu 441 milyon. Buna 67 milyonluk uzun vadeli futbolcu ve teknik kadro borçları dahil. 68 milyon Euro borcumuz var. Biz aldığımızda 100 milyon Euro’ydu. Beraber çalıştığımız arkadaşlarla nelerle uğraşıyoruz, biliyoruz. Bu kulübü güllük gülistanlıkla almadık. 100 milyon Euro borçla aldık. Elimizi taşın altına koyduk Şahsım olarak da yönetim olarak da dünya kadar katkı sağladık. Evet sportif olarak başarılı olamadık maalesef ama bunların da çok nedeni var. Katıldığınız için çok teşekkür ediyor saygılar sunuyorum” dedi.

ARBEDE YAŞANDI

Başkan Ali Ay’ın konuşmasının ardından Olağan İdari ve Mali Genel Kurul’da tansiyon yükseldi. Başkan Ay’ın Bursaspor’un mayıs ayında yapacağı olağanüstü kongre için tarih açıklamasını bekleyen bazı genel kurul üyeleri tepki gösterdi. Bunun üzerine bir başka grup tarafından karşı tepki gösterince genel kurul üyeleri arasında tartışma bir anda kişiselleşti. Genel kurulda bir süre arbede yaşanırken, iki farklı taraf daha sonra uyarıların ardından sakinleştirildi. Genel Kurul’da geçici divan kurulu başkanlığını yürüten İlhan Parseker’in uyarıları sonrasında üyeler dağıldı.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Başkan Ali Ay’ın konuşması

- Genel kurulda yaşanan arbede

- Bütçe tasarısının okunması