Bursaspor, Mustafa Er yönetiminde çalıştı

Bursaspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Er, "Hem oyuncu arkadaşlarımız, hem de kendimize güvenimiz tam. Her maça kazanmak odaklı çıkacak, tek düşüncesi sahada kazanmak olan bir Bursaspor olacak" dedi.

Bursaspor'da teknik direktörlük görevine gelen Mustafa Er, yeşil beyazlı ekibin başında antrenmana çıktı. Saha içerisinde oyuncuları yanına çağıran genç çalıştırıcı, kısa bir konuşma yaptıktan sonra saha kenarına gelerek basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Mustafa Er yaptığı açıklamada, "Başta başkanımız olmak üzere tüm yönetim kuruluna bu önemli, şerefli görevi bana tebliğ ettikleri için kendilerine teşekkür ediyorum. Çok fazla geçmiş hakkında konuşmak istemiyorum. Bizim için en önemli maç hafta sonu oynayacağımız Göztepe maçı. Hiç puan hesabı da yapmıyorum. Maç maç bakacağız. Her maça kazanmak odaklı çıkacak, tek düşüncesi sahada kazanmak olan bir Bursaspor olacak. Bu camianın içinden gelen biri olarak şehrin, taraftarın ne istediğini çok iyi biliyorum. Bunlara cevap verecek potansiyelimiz ve her şeyden önce inancımız var. Teknik ekip ve oyuncu arkadaşlarımız olarak bu cevaba karşılık vereceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Hem oyuncu arkadaşlarımız hem de kendimize güvenimiz tam" ifadelerini kullandı.

"Şehrin desteği bizim için çok önemli" ifadesini kullanan Mustafa Er, "Zor bir süreçten geçtiğimiz aşikar ama Bursaspor çok büyük bir camia. El birliği ile herkes taşın altına elini koyduğu zaman yapamayacağı hiçbir şey yok. Tek payda Bursaspor. Ben de herkes de gelip geçici. Önemli olan bulunduğumuz süre içinde işin hakkını verebilmek. Biz de bunun için gece gündüz çalışacağız. Taraftarlarımızı bu sene biraz fazla üzdük ama bundan sonraki süreçte onların desteği bizim için çok önemli. Zor bir sürece giriyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak" açıklamasını yaptı.

EKSİKLİKLERLE BAŞLADI

Öte yandan Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'de karşılaşacağı Göztepe maçının hazırlıklarına eksiklerle başladı. Titi, kaburgasına aldığı darbe sonrası düz koşu yaparken, yarın takımla birlikte çalışacak. Moussa Sow ise, kondisyon salonunda özel kuvvet çalışması gerçekleştirirken, John Bostock'a da bazı testlerin uygulandığı ve bu testlerin sonucuna göre yarım takımla birlikte çalışabileceği kaydedildi. Joshua John'un da, sol kalça adalesinde 1'inci derece yırtık tespit edilirken, 10 gün takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

Ayrıca antrenmana Mustafa Er'in yardımcıları kondisyonerler Giovanni ve Cemal Ayyıldız ile kaleci antrenörü Koray Tanrıverdi de katıldı. Yarın ise takıma katılması beklenen ve Prolisansı olan Ivko Gançev ise yardımcı antrenör olarak görev yapacak.

Öte yandan antrenmanı Bursaspor Başkanı Ali Ay da takip etti.

