Bursaspor mu, Çaykur Rizespor mu ? Küme düşen 3. takım son hafta belirlenecek

(Son dakika) Küme düşen 3. takım son hafta belirlenecek

Bursaspor mu, Çaykur Rizespor mu ?

Bursaspor Süper Lig'de kalmayı garantileyemedi: Bursaspor-Gençlerbirliği: 1-2

Çaykur Rizespor, Osmanlı deplasmanında 3 puan alarak umudunu son haftaya taşıdı: Osmanlıspor-Ç.Rizespor: 1-2

BURSA-RİZE ()

Bursaspor 16. dakikada Cristobal Jorquera ile 1-0 öne geçtiği maçta 72. dakika Tokelo Rantie'nin ve 90+ 2'de Kamal Issah'ın golüne engel olamadı. Bursa aldığı yenilgi ile 35 puanda kalırken, takipcisi Ç.Rizespor ise Osmanlıspor deplasmanında kazanınca 33 puana yükseldi.

Çaykur Rizespor deplasmanda Osmanlıspor'u 2 - 1 mağlup ederek umudunu son haftaya taşıdı.

Ev sahibi takım 7. dakikada 1-0 öne geçerken, Çaykur Rizespor 42. dakikada Davide Petrucci ve 52. dakikada Leonard Kweuke'nin golleriyle maçı 2 - 1 kazandı. Ayrıca Rizespor, Leonard Kweuke bir penaltı atışını da gole çeviremedi.

İki takım arasında ligde oynanan ilk maçı Bursa 2-1 kazanırken, Rize'deki maçı ise Ç.rizespor 6-0 kazandığı için ikili averajda üstün olan Ç.Rizespor umudunu son haftaya taşıdı. Ligin son haftasında Bursaspor, Trabzon deplasmanına gidecek. Çaykur Rizespor ise evinde Aytemiz Alanyaspor'u ağırlayacak.