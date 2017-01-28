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Bursaspor, Medipol Başakşehir’in konuğu

SPOR Toto Süper Ligin 19'uncu haftasında, Bursaspor, yarın İstanbul’da Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışını sürdüren Bursaspor, yarınki mücadeleye U...

Bursaspor, Medipol Başakşehir’in konuğu
SPOR Toto Süper Ligin 19'uncu haftasında, Bursaspor, yarın İstanbul’da Medipol Başakşehir’in konuğu olacak. Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıktan sonra teknik direktör arayışını sürdüren Bursaspor, yarınki mücadeleye U 21 Takımı teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan ile çıkacak. Yeşil beyazlılar ligdeki son galibiyetini 19 Aralık’ta Antalyaspor’u 2-1 yenerek almıştı.
HAKEM HALİS ÖZKAHYA
Fatih Terim Stadı’nda saat 15.00’de başlayacak olan karşılaşmayı İstanbul Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Halis Özkahya yönetecek. Özkahya’nın yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy, Serkan Olguncan yaparken, dördüncü hakem ise Bahattin Şimşek.
ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DA
Medipol Başakşehir ile Bursaspor Süper Lig’de bugüne kadar 19 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda yeşil beyazlılar rakiplerine karşı 7-6’lık üstünlüğü bulunuyor, 6 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor son üç deplasmanından mağlup ayrılırken, Medipol Başakşehir 14 maçtır evinde yenilmiyor.
KOZU HARUN VE BATALLA
Bursaspor'un yarınki mücadele en büyük kozlarından birisi ligde bugüne kadar 68 kurtarışla ilk sırada yer alan kalecisi Harun Tekin ile 6 gole imza atan ancak son üç maçında bu sevinci tadamayan Batalla ile gol sayısını 5’e çıkartmayı başaran genç yetenek Kubilay Kanatsızkuş olacak.

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