Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ak Parti Yüksekova İlçe Başkan 4 kişinin saldırısına uğradı
AKP Yüksekova İlçe başkanına saldırı
YSK bu hafta içerisinde referandum tarihini açıklar
YSK bu hafta içerisinde referandum...
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi bulundu 
Silahla vurulmuş 3 erkek cesedi...
Trump, 'Meksika duvarı' kararını imzaladı
ABD ile Meksika arasına duvar

Bursaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Cemal EKENTOK/BURSA, () - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u İstanbul Olimpiyat Stadı'nda 1-0 mağlup etmesine rağmen G Grubu'nu 8 puanla üçüncü sırada tamamlayarak kupadan elenen Bursaspor, ara vermeden Medipol Başakşehir maçı...

Bursaspor, Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

Cemal EKENTOK/BURSA, () - ZİRAAT Türkiye Kupası'nda Ümraniyespor'u İstanbul Olimpiyat Stadı'nda 1-0 mağlup etmesine rağmen G Grubu'nu 8 puanla üçüncü sırada tamamlayarak kupadan elenen Bursaspor, ara vermeden Medipol Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı.

Bursaspor, teknik sorumlusu Tunahan Akdoğan yönetiminde Özlüce Tesisleri'nde hazırlıklarını sürdürdü. Saha içerisinde yapılan toplantı sonrasında Ümraniyespor'u 1-0 yendiği maçta 90 dakika forma giyen futbolcular düz koşuların ardından ayak tenisi yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular, ısınmanın ardından top kontrolü yaptı. Daha sonra Yeşil-Beyazlılar, taktik içerikli bir çalışma gerçekleştirdi. Bu çalışmaya ayağı enfeksiyon kapan John ile tedavileri devam eden Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal ve Bilal Kısa katılmadı.

Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

OYUNCULAR HAZIR

Bursaspor Kulübü scout ekibi tarafından belirlenen isimler arasında yer alan İtalya'nın Bologna takımında forma giyen Fransız sol kanat oyuncusu 29 yaşındaki Anthony Mounier, ve İspanya La Liga'nın Alaves takımında forma giyen 24 yaşındaki Sırp stoper Aleksandar Pantic ile her konuşa anlaşma sağladı. Yeşil beyazlı kulüp, her iki futbolcu ve kulüpleriyle anlaştı. Teknik direktörün belirlenmesinin ardından bu iki oyuncu Bursa'ya gelerek takımla sözleşme imzalayacak.

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.