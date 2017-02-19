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Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Cemal EKENTOK / BURSA, () SALON: Cengiz Göllü HAKEMLER: Zeki Bocutcu (xx), Serap Kuka (xx) BURSASPOR: Emel (xxx), Dilara (xxx), Bahar (xxx), Elena (xxxx), Selin Yurtsever (xxx), Melis Ece (xxxx) (Müge xxx-Meyra xx/ libero, İrem xx, Selin Doğan xx) MANİSA...

Bursaspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Cemal EKENTOK / BURSA, ()
SALON: Cengiz Göllü
HAKEMLER: Zeki Bocutcu (xx), Serap Kuka (xx)
BURSASPOR: Emel (xxx), Dilara (xxx), Bahar (xxx), Elena (xxxx), Selin Yurtsever (xxx), Melis Ece (xxxx) (Müge xxx-Meyra xx/ libero, İrem xx, Selin Doğan xx)
MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Tuğçe (xxx), Rivero (xxx), Gülbahar (xxx), Bell (xxx), Deniz (xxx), Yasemin (xxx) (Pelin xxx/ libero, Selen x, Duygu x)
SETLER: 21-25, 18-25, 25-22, 25-15, 15-11
SÜRE: 121 dakika (26, 25, 28, 24, 18)
SARI KART: Emin İmen Bursaspor( 5.set 13-8)
TÜRKİYE Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu’nda günün önemli karşılaşmasında ilk 4 içerisinde yer almak isteyen Bursaspor, maçın başında 2-0 geriye düştü. Bursaspor, daha sonra taraftarlarının müthiş desteğiyle maça asıldı ve Manisa Büyükşehir Belediyespor'la oynadığı mücadeleyi 3-2 kazandı.
İki 2 yabancı ile oynayan Manisa Büyükşehir Belediyespor, ilk 2 seti zorlanmadan 25-21 ve 25-18 kazanarak 2-0 öne geçti.
İkinci set toparlanan Bursaspor, iki teknik molaya önde geçti. Ancak setin son bölümü nefes kesti ve Bursaspor seti 25-22 kazanarak setleri 1-2 yaptı.
Dördünce sette binin üzerindeki Bursaspor taraftarının tezahüratları takımı adeta ateşledi. Hata yapmayan yeşil beyazlılar Elana ve Melis Ece’nin hücumlarıyla seti 25-15 kazanarak maçı tie-break setine taşıdı.
Son set heyecan kasırgası şeklinde geçti. Bursaspor, seti 15-11, karşılaşmayı ise 3-2 kazanarak, ilk dört için avantaj yakaladı.

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