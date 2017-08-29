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Bursaspor, ligde oynanan ilk 3 maçta altyapısıyla öne çıktı

SÜPER Lig’de geride kalan 3 haftada forma giyen oyuncular baz alındığında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran ekipler Bursaspor ve Gençlerbirliği oldu.

Bursaspor, ligde oynanan ilk 3 maçta altyapısıyla öne çıktı
SÜPER Lig’de geride kalan 3 haftada forma giyen oyuncular baz alındığında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran ekipler Bursaspor ve Gençlerbirliği oldu.
Süper Lig’de geride kalan ilk 3 haftada 319 oyuncu ter dökerken, bu isimler arasında en çok altyapıdan futbolcu çıkaran kulüplerden biri de yeşil beyazlı ekip oldu.

Bursaspor altyapısında yetişen 8 oyuncu ligde forma giyerken, yeşil beyazlı ekip gibi Gençlerbirliği de altyapıdan çıkardığı 8 futbolcu ile dikkat çekti.
Yeşil beyazlıların altyapısında yetişen Kubilay Kanatsızkuş ve Furkan Soyalp de bu sezon Bursaspor’un lig maçlarında sahada yer aldı aldı. Söz konusu oyuncular içerisinde Galatasaray’dan Serdar Aziz, Fenerbahçe’den Ozan Tufan, Karabükspor’dan İlhan Depe, Göztepe’den Doğanay Kılıç, Konyaspor’dan Eren Albayrak ve Sivasspor’dan Muhammet Demir de yeşil beyazlıların futbol akademisinde yetişti.

YABANCILARA YÖNELİM ARTTI

Süper Lig’de 18 takımda bu sezon yabancı oyuncular yerlilerden daha fazla şans buldu. İlk 3 haftada sahaya çıkan 319 oyuncudan 186’sı yabancı, 133’ünün ise yerli olması dikkat çekti.  

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