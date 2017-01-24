Bursaspor kupada Ümraniyespor karşısında

ZİRAAT Türkiye Kupası’nda G Grubu’ndan çıkma şansı bulunmayan Bursaspor, son karşılaşmasında yarın Ümraniyespor’a konuk olacak.

Ligde ve kupada oynadığı son 6 karşılaşma 1 beraberlik ve 5 yenilgi aldıktan sonra teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayıran Bursaspor, karşılaşmaya U21 takımı antrenörü Tunahan Akdoğan'la çıkacağı, sahada genellikle yedek ağırlıklı bir kadroyla yer alabileceği bildirildi.

Ümraniye Belediyesi Stadı’nda yarın oynanacak karşılaşma saat 12.00’de başlayacak. İki takım arasında Bursa’da oynanan ilk karşılaşmada Bursaspor, 1'inci Lig’de oynamasına rağmen G Grubu’ndan çıkmayı garantileyen Ümraniyespor’u 3-0 yenmişti.