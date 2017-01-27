Bursaspor Kulübü’nün yeni tüzük taslağı üyelere sunuldu

Cemal EKENTOK/BURSA, () - BURSASPOR Kulübü’nün, 9 Şubat 2017 tarihinde yapılacak olan Tüzük Genel Kurulu öncesinde yeni tüzük taslağı, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde genel kurul üyelerine sunuldu.

Yaklaşık 100 üyenin takip ettiği sunumu Yönetim Kurulu Üyemiz Av. Hakan Dinçtürk ve Tüzük Komisyonu üyesi Av. Dinçer Tomruk gerçekleştirdi. Tanıtım toplantısında konuşan Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Hakan Dinçtürk, yeni tüzük taslağının kesinlikle yönetimin taslağı olmadığını ve tüm paydaşların fikirleri ve düşünceleri alınarak hazırlandığını açıkladı. Avukat Hakan Dinçtürk, “Tüzük çalışmasıyla ilgili olarak öncelikle bu tüzük taslağı kesinlikle yönetimin tüzüğü değildir. Bu konuyla ilgili olarak kamuoyunda yanlış algılar var. Bunun altını önemle çizmek istiyoruz. Yönetim tarafından hazırlanan tüzük değil. Evrimsel nitelikte yenilikler oluşturuyor. Taslağımız tabanın isteği doğrultusunda hazırlandı. 19 Ocak 2016 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulda üyeler tarafından gündeme alınan tüzük değişikliği maddesi üyeler tarafından kabul edilmişti. Süreç bu şekilde başladı” dedi.

Dinçtürk, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Camiamızdan daha köklü değişiklik yapılması gündeme geldi. Mayıs 16 Derneği öncülüğünde tüm derneklerimiz ile toplantı yapıldı. Bursaspor’un kurumsallaşması için yeni tüzük ihtiyacı gündeme geldi. Komisyon üyeleri çok büyük mesai ve emek harcadılar. Biz ortak mutabakat içinde hareket edilmesi için çalıştık. Hazırlıkların en başından en sonuna kadar taraftar dernekleri mümkün olduğunca çalışmaların içine katmaya çalıştık. Ne istediklerini dinledik. Bu çalıştık. Bizim yapmış olduğumuz, hukukçular olarak sistematiği oluşturmak oldu. Hiçbir kanuni metinde mutlak olarak yüzde yüz herkesin doğrultuda memnun olması mümkün değildir. Önemli olan azami kişiyi memnun etmeyi sağlamak gerekiyor. Dinamik bir yapı var. Bu Tüzük 9 Şubat'ta kabul edildiği takdirde daha sonra mutlaka birtakım eksiklikler tespit edilecektir. Her zaman Genel Kurul üyelerimizin değişiklik yapabileceğini belirtmek istiyorum” dedi.

Açılış konuşmasının ardından Tüzük Taslağı’nın maddeleri tek tek okunarak üyeler bilgilendirildi.

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