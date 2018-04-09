Bursaspor Kulübü, teknik direktör Le Guen ile yolları ayırmak istiyor

Gürkan DURAL/BURSA,()

Bursaspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçların ardından tepki gören teknik direktör Paul Le Guen ile yolların ayrılması bekleniyor.

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor, sahasında Kasımpaşa'ya 1-0 kaybederken, yeşil beyazlı tribünlerden teknik direktör Paul Le Guen'e büyük tepkiler gelmiş, Fransız çalıştırıcı maç öncesinde ıslıklanmıştı. Taraftarın, Le Guen'e yönelik tepkisinin artması üzerine ise yeşil beyazlı yönetim, Fransız çalıştırıcı ile bugün bir araya geldi. Özlüce Tesisleri'nde gerçekleşen görüşmede yönetimin Le Guen'e yola devam etmeme kararını ilettiği öğrenilirken, Fransız çalıştırıcı da yardımcılarıyla birlikte görüşmenin ardından akşam saatlerinde tesislerden ayrıldı. Yönetim, sözleşmesinde 1 milyon Euro'luk tazminat maddesi bulunan Le Guen'e alacakları ile birlikte 400 ile 500 bin Euro arasında bir teklif sunarken, Fransız çalıştırıcı ise bu teklife yarın karar verecek.

Bugünü izinli geçiren Bursaspor, yarın saat 16.00'da Özlüce Tesisleri'nde yeniden toplanarak Göztepe maçının hazırlıklarına başlayacak. Antrenmanda ise takımın başında yardımcı antrenör Mustafa Er'in bulunması bekleniyor.

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