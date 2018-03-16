Bursaspor Kulübü'nden kansere farkındalık

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BURSASPOR Kulübü ve Bursa İl Sağlık Müdürlüğü “Farkındayız,Kanseri Yeneceğiz” etkinlikleri kapsamında iş birliği yaptı. Kulüp televizyonu ve stadyumda ay boyunca kanserlerle ilgili kamu spotu gösterilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadyumu’nda gerçekleşen toplantıya Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ve Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Arslan katıldı.

Dr. Özcan Akan, "Kanserin önemli bir kısmının önlenebilir olması, tedavi ve teşhis olanaklarının giderek artması ve yapılacak taramalar ile erken teşhis imkanlarının olması kanserle mücadele için yapılan çalışmaları daha da önemli kılmaktadır. Tüm Kanserlerin 3’te biri önlenebilir, 3’te biri erken teşhis edilebilir. Kolon kanseri hakkında kamuoyunu bilinçlendirmek, taramanın önemini vurgulamak ve erken teşhisle önlenebilir bir hastalık olduğu hakkında toplumda farkındalık yaratmak amaçlarıyla; 2000 yılından beri her yıl mart ayında ülkemiz genelinde farkındalık etkinlikleri yapılmaktadır. Bugün Bursaspor ile gerçekleştirdiğimiz etkinlikte vatandaşlarımıza Kalınbağırsak kanserine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Bu kapsamda Bursaspor Tv’de ay boyunca ve stadyumda maçlardan önce skorboardlarda kanserle ilgili kamu spotu gösterilecektir" dedi.

"BÖYLE BİR HASTALIĞIN MÜCADELESİ TOPYEKÜN YAPILMALI"

Bursaspor İkinci Başkanı Ali Ademoğlu ise, “Böyle bir organizasyonda yer almak bize onur ve gurur vermekte. Bursaspor Kulübü olarak üzerimize düşeni yapmak zorundayız. Kanser, yaş, cinsiyet, ırk ayrımı gözetmeksizin insanlığı tehdit ediyor. Farkındalık ve bilinçlenme çok büyük önem arz ediyor. Böyle bir hastalığın mücadelesi topyekün yapılmalı. Sayın İl Sağlık Müdürümüzün de paylaştığı gibi tüm vatandaşlarımızı Bursa İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Ketem Merkezlerinde ücretsiz tarama yaptırmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Bursa'da yer alan 4 KETEM Biriminde vatandaşlara ücretsiz kanser taraması hizmeti veriliyor. Bunun yanı sıra mobil mamografi aracı vasıtasıyla KETEM’lere uzak olan vatandaşların oturduğu bölgelere gidilerek kanser taramalarını gerçekleştiriliyor. Böylece KETEM’lere gelemeyen vatandaşları kendi oturdukları bölgelerde tarama fırsatı elde ediyor.

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