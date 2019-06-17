Bursaspor Kulübü'nde tesislerin elektriği kesildi

Gürkan DURAL/BURSA,() – MALİ kriz ile boğuşan Bursaspor’da 3 tesisin elektrikleri, 6 aylık ödenmeyen fatura nedeniyle kesildi.

Ekonomik açıdan zor günler yaşayan Bursaspor, bu kez elektrik sorunuyla karşı karşıya kaldı. Yeşil beyazlı kulübün Özlüce, Vakıfköy ve Merinos’ta yer alan tesisleri, 6 aylık ödenmemiş 1 milyon 540 bin 397 lira 23 kuruşluk borç nedeniyle ilgili firma tarafından sabah saatlerinde kesildi. 23 Haziran Pazar günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul’da başkanlığa tek aday Mestan Mestan’ın ise, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte borcu üstlenerek ödeyeceği öğrenildi.

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