Bursaspor kritik maçta Akhisarspor’u ağırlıyor

Gürkan DURAL / BURSA,() -

Süper Lig’de son haftalara girilirken ateş hattındaki iki ekip Bursaspor ile Akhisarspor kozlarını Bursa’da paylaşacak. Yeşil beyazlı ekipte 8 oyuncunun kart sınırında olması dikkat çekiyor.

Son 2 sezondur son haftalarda aldığı puanlarla ligde kalan ancak bu sezon da küme düşmeme mücadelesi veren Bursaspor, sezonun en kritik maçlarından birine çıkıyor. 29 puanda kalan ve ateş hattına gerileyen yeşil beyazlılar, ligin son sırasında yer alan ve 5 puan gerisindeki Akhisarspor’u ağırlayacak. Yarın saat 16.00’da Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan bu zorlu randevuda ise Serkan Çınar düdük çalacak. Çınar’ın yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ve Yusuf Bozdoğan yapacak.

14'ÜNCÜ RANDEVU

Bursaspor ile Akhisarspor, Süper Lig’de 14’üncü kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan lig maçlarında yeşil beyazlılar 4 kez galip gelirken, 5 kez de gülen taraf Manisa temsilcisi oldu. 4 mücadelede ise taraflar puanları paylaştı. Bursaspor, daha önce lig maçlarında rakibini 6 maçta ağırlarken bunların ikisini kazandı. Sadece bir kez evinde mağlup olan Bursaspor, 3 maçta ise bir puana razı oldu. Sezonun ilk yarısındaki maçı ise Bursaspor deplasmanda 4-2 kazandı.

MAÇLAR GOLLÜ GEÇİYOR

Bursaspor ile Akhisarspor arasında oynanan son 4 Süper Lig maçında ortalama 4 gol çıktı. İki ekibin son dönemdeki maçları oldukça gollü geçmesine rağmen, bu sezon her iki takım da ligin en az gol atan ekipleri arasında yer alıyor. Bursaspor, 25 golle ligin en az gol sevinci yaşayan takımı konumunda yer alırken, Manisa temsilcisi ise 30 golle ligin en az gol kaydeden ekipleri arasında bulunuyor. Her iki ekibin de en golcü oyuncuları ise (Bursaspor’da Aytaç Kara ve Akhisarspor’da Elvis Manu) 6’şar gol kaydetti.

TİMSAH EVİNDE GALİBİYETE HASRET

Bursaspor, sahasında oynadığı maçlarda galibiyete hasret kaldı. Son galibiyetini Demir Grup Sivasspor karşısında 3-2’lik skorla alan yeşil beyazlılar, sahasındaki son iki maçından mağlup ayrıldı. Ayrıca evindeki son 8 lig maçında yalnızca tek galibiyet elde edebilen Mesut Bakkal’ın öğrencileri, bu sezon iç sahadaki 15 maçında topladığı 18 puan ile Akhisarspor’un ardından en kötü iç saha performansına sahip ekip oldu. Manisa ekibi de deplasmandaki 14 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 11 mağlubiyetle sahadan ayrıldı, son 7 deplasman maçının 6’sını ise kaybetti.

HAKEMİN PERFORMANSI

Yarınki kritik maçta düdük çalacak olan Serkan Çınar, daha önce iki takımın birbiriyle oynadığı iki karşılaşmayı yönetti. Bu maçların ikisinde de gülen taraf Akhisarspor oldu. Manisa’da oynanan lig maçlarında 2016/2017 sezonundaki mücadeleyi 5-1, 2017/18 sezonundaki karşılaşmayı da 1-0 kazanan ev sahibi ekipti. Serkan Çınar, Bursaspor’un 15 maçında düdük çalarken; yeşil beyazlılar bu mücadelelerde 7 galibiyet ile 4’er beraberlik ve mağlubiyet aldı. Ayrıca Bursa ekibi Çınar’ın yönettiği 5 iç saha maçında ise yenilgi yüzü görmedi. T.M. Akhisarspor ise, Çınar’ın yönettiği 14 maçta 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

BURSASPOR’DA SARI ALARM

Süper Lig’de kritik 5 haftaya girilirken Bursaspor’da ise sarı kart alarmı verildi. Yeşil beyazlı ekipte ilk 11’in de değişmez isimlerinden olan Aurelien Chedjou, Umut Meraş, Iasmin Latovlevici, Tunay Torun, Yusuf Erdoğan, Ertuğrul Ersoy ve Allano Lima ile birlikte genç oyuncu Ramazan Keskin sarı kart sınırında bulunuyor. Şayet bu oyunculardan biri veya daha fazlası, Akhisarspor karşılaşmasında kart görmesi halinde önümüzdeki hafta oynanacak olan kritik Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanında forma giyemeyecek. Teknik ekip ise bu konuya önem vererek oyuncularından dikkatli olmalarını istedi.

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