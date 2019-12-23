Bursaspor kötü gidişata 'dur' diyemedi

Gürkan DURAL/BURSA, () - Bursaspor, zirve için mücadele verdiği rakiplerinin puanlar kaybettiği haftayı değerlendiremedi. İzmir deplasmanından mağlubiyetle ayrılan yeşil beyazlıların, lider ile arasındaki puan farkı 12’ye yükseldi.

TFF 1’inci Lig’de mücadele eden Bursaspor, hafta içerisinde teknik adam değişikliğine giderken, İbrahim Üzülmez ile birlikte çıktığı ilk maçta deplasmanda Ekol Göz Menemenspor’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonucun ardından 24 puanda kalan Bursa temsilcisi, 7’nci sıraya gerileyerek Play-Off hattının dışında kaldı. Galibiyet hasreti de 3 maça çıkan yeşil beyazlılar, bu sezon ilk kez öne geçtiği bir maçta sahadan puansız ayrıldı.

PUAN FARKI 12'YE ÇIKTI

Ligde 16 haftayı geride kalırken Bursaspor önemli bir fırsatı da tepti. Yeşil beyazlılar; kendisi gibi üst sıraları kovalayan ekiplerden Cesar Group Ümraniyespor’un ve Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor’un mağlup olduğu, Akhisarspor’un da aldığı beraberlikle kayıp yaşadığı haftayı değerlendiremedi. Ligin ilk yarısının son maçı öncesinde ise Bursaspor’un lider Hatayspor ile arasındaki puan farkı da 12’ye çıktı.

ÜZÜLMEZ'DEN DEĞİŞİKLİK

Teknik direktör İbrahim Üzülmez, Bursaspor’un önceki lig maçı olan Altınordu mücadelesindeki ilk 11’de 5 değişikliğe gitti. Deneyimli teknik adam önceki maçtan farklı olarak Ekol Göz Menemenspor karşısında Selçuk Şahin, Igor, Iasmin Latovlevici, Yevgen Seleznov ve Cüneyt Köz’e şans verdi. Özellikle Igor ve Latovlevici’nin performansı camia tarafından eleştirilirken, Seleznov ise gollerine devam etti. Ligde yalnızca 322 dakika süre alan Ukraynalı golcü, 3’üncü golünü kaydetti. Böylelikle Seleznov, bu sezon 15’inci maçında, 2’si asist, 6’sı gol olmak üzere 8’inci kez takımına katkıda bulundu.

Bursaspor, ligin ilk yarısının son maçında Hatayspor’u ağırlayacak.



