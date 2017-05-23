Bursaspor kondisyon salonunda çalıştı

BURSASPOR, hafta sonunda oynayacağı Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını öğle saatlerinde kondisyon salonunda yaptığı antrenmanla sürdürdü.Teknik sorumlu Adnan Örnek nezaretinde gerçekleşen antrenman 1 saat 15 dakika sürdü. Kondisyon salonunda yapılan ısınma hareketleriyle başlayan antrenman, minderlerde yapılan çalışma ile devam etti. Yeşil beyazlılar daha sonra kondisyon aletleriyle yapılan çalışma ile antrenmanı tamamladı.Antrenmandan önce Özlüce Tesislerine gelen Divan Kurulu ve kulübün eski başkanlarından Kadir Şankaya, futbolcularla bir araya geldi. Futbolculara baklava ikram eden Şankaya, Gençlerbirliği maçı için başarı dileklerinde bulundu.Bursaspor, yarın yapacağı antrenmanla Gençlerbirliği maçı hazırlıklarını sürdürecek.

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