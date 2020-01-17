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Bursaspor, Kerem Can Akyüz'ü kadrosuna kattı
SPOR 17.01.2020, 21:12
Gürkan DURAL/BURSA,() - Bursaspor, Kerem Can Akyüz ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Bursaspor, son olarak Denizlispor forması giyen Kerem Can Akyüz ile 1.5 yıllık sözleşme imzaladı. Bursaspor'a transfer olduğu için mutlu olduğunu ifade eden Kerem Can Akyüz, "Bu büyük camiaya transfer olduğum için çok mutluyum. Hedefimizin farkında olarak buraya geldim ve elimden gelenin fazlasını yapacağıma söz veriyorum. Transfer sürecinde bana çok yardımcı olan Başkanımız Mesut Mestan'a teşekkür ediyorum. Bu forma ile taraftarlarımızın önüne çıkmak için sabırsızlanıyorum" şeklinde konuştu.
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