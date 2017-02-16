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Bursaspor, Kayserispor’un konuğu

Cemal EKENTOK/ BURSA ()- BURSASPOR, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor’un konuğu olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadır Has Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak. Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın...

Bursaspor, Kayserispor’un konuğu

Cemal EKENTOK/ BURSA ()- BURSASPOR, Spor Toto Süper Lig'de yarın Kayserispor’un konuğu olacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadır Has Stadı’ndaki mücadele saat 19.00’da başlayacak.
Kayserispor'da Sergen Yalçın'ın takımın başına geçmesiyle birlikte, Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yenerek çıkış yakalayan, sarı kırmızılıları mağlup ederek, 5 haftalık galibiyet özlemine son vermek istiyor.
HAKEM UĞURLU
Kayseri’de yarın saat 19.00’da oynanacak olan karşılaşmayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Mehmet Cem Satman, Serkan Çimen yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bahattin Şimşek.
ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DA
Kayserispor ile Bursaspor bugüne kadar ligde 33 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Bursaspor 16, Kayserispor ile 10 galibiyet alırken, 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Kayseri’de oynanan maçlarda her iki takımda 6’şar galibiyet alırken, 4 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
BURSASPOR EKSİK ÇOK
Kayserispor maçı öncesinde Bursaspor’da eksikler dikkat çekiyor. Yeşil beyazlılarda, Boban Joviç ve Aziz Behich kart cezalısı, Serdar Kurtuluş, Emre Taşdemir, Furkan Özçal, Bilal Kısa, Erdem Özgenç, Merter Yüce ve Bilal Kısa’nın sakatlıkları bulunuyor.
GOLCÜLER WELLİTON VE BATALLA
Yarınki karşılaşmada iki takımın kozları yabancı oyuncuları olacak. Kayserispor’da Brezilyalı Welliton ile Bursaspor kaptanı Baplo Maertin Batalla 7’şer golle takımlarının en golcü isimleri. Bursaspor’da genç yetenek Kubilay Kanatsızkuş ise 5 golle Bursaspor'a katkı yapan isim oldu.

 

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