Bursaspor - Kayserispor maçının ardından

Gürkan DURAL - Mehmet İNAN / BURSA, ()

Spor Toto Süper Lig’de 24’üncü haftanın açılış maçında Bursaspor, sahasında Kayserispor’u 1-0’lık skorla yenerek 9 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

LE GUEN: “SADECE 1 MAÇ KAZANDIK, MÜTEVAZILIĞIMIZI KORUMALIYIZ"

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, “Hayal kırıklığı yaşamıyorum, bu akşam mutluyum. Uzun zaman olmuştu gerçekten, oyuncularımız için mutluyum. Kazanmayı hak ettiler, çok çalıştılar. Tüm eleştirilere rağmen, geçtiğimiz haftalarda tüm yaşananlara rağmen başları dik bir şekilde çalışmaya devam ettiler ama devam etmeliyiz, çünkü sadece bir maç kazandık. Mütevazılığımızı korumalıyız. Son haftalarda yaşadıklarımızı hesaba katarak daha da mütevazı olmalıyız" dedi.

"OYUNCULARIMIZIN BİRLİK OLMALARI ÇOK ÖNEMLİ"

Evkur Yeni Malatyaspor maçıyla alakalı düşüncelerinin hala arkasında olduğunu belirten Fransız çalıştırıcı, "Biz teknik direktörler belli bir yere kadar nüfuz edebiliriz, anahtar hep oyuncuların elindedir, onlar ortaya koyuyorsa, o gözükecektir. Bunun farkında olmalıyız. Şunu kabul etmeliyiz ki, onların kapıları açabilme özellikleri bizim için önemli oluyor. Örneğin böyle bir Jires’i bu haliyle sahada görmek çok önemliydi. Shehu da geldiği günden beri takıma katkı vermeye çalışıyor. Oyuncularıma teşekkür etmek istiyorum, birlik oldular. İçinde bulunduğumuz durumu da hesaba katarsak birlik olmaları çok önemli" diye konuştu.

John Bostock ile ilgili sorulan soruya ise Le Guen, “Ben kendisiyle alakalı düşüncem ne varsa onunla konuşacağım. Oyuncularımla bire bir konuşmak, basın önünde konuşmaktan daha iyidir. John Bostock, Bursaspor adına gelecekte iyi katkılar verecektir" yanıtını verdi.

"BÖYLE DÖNEMLERİN OLABİLECEĞİNİ BİLİYORDUM"

Galatasaray yenilgisinin ardından gelen eleştiriler üzerine nasıl hissettiği ile ilgili soruyu ise Le Guen şöyle cevapladı:

"Çalıştım, her zamanki gibi çalıştım. Şunu da söylemek istiyorum, eleştiriler tabii ki her zaman önemlidir ama benim oyuncularımla, kulüp çalışanlarıyla olan diyaloglarımdan daha önemli değil. Sezon başında taraftarlarımız, beni yanlarına çağırdığında belli bir mesafeye kadar gidip, daha fazla ileri gitmemiştim çünkü teknik direktörler ile taraftar arasındaki ilişki çok hassas bir ilişkidir. Tabii ki yeni geldiğimde insanlar bana ilgi gösterdiler, çünkü maç kaybetmemiştik. İnsanlar geldiğimde hayal kurmaya başlıyorlar, birden şampiyon yapabileceğimi düşünüyorlar, Ben bu yüzden gitmedim, böyle olabileceğini biliyordum. Böyle kazanamayacağımız maçların, dönemlerin olabileceğini biliyordum, farkındaydım. Sadece şunu söylemek gerekiyor, bir maç kazandığınızda çok iyi hissetmek ya da bir maç kaybettiğinizde çok kötü hissetmek çok sağlıklı bir şey değil."

SUMUDICA: “EN KÖTÜ OYUNUMUZ”

Kayserispor Teknik Direktörü Marius Sumudica ise kötü oynadıklarına işaret ederek, “Bugün iki takım da çok kötü oynadı, maç çok zayıf geçti. Benim için bu maç, lig kalitesinde olmadı. Ritim ve tempo yoktu. Arkadaşlarım 38 puan yaparak ligin bittiğini sandılar sanırım. Hiçbir şeyin bittiği yok. Benim başka bir hedefim daha var, daha fazla yukarıda kalmak istiyorum. Bunun için çok çalışmamız gerekiyor. Kayserispor’a geldiğim ilk günden beri en kötü oyunumuz olduğunu söyleyebilirim” ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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