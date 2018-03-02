Bursaspor - Kayserispor: 1-0

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasının açılış karşılaşmasında Bursaspor, 15 bin 516 biletli seyircinin önünde Kayserispor’u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan Bursaspor, Bogdan Stancu’nun golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı.



STAT: Bursa Büyükşehir Belediye

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu (xx), Erdinç Sezertam (xx), Samet Çiçek (xx)

BURSASPOR: Harun Tekin (xx), Barış Yardımcı (xxx), Titi (xx), Ertuğrul Ersoy (xx), Aziz Behich (xx), Abdullahi Shehu (xx), John Bostock (xx) (Dk. 68 Moussa Sow x), Jires Kembo (xxx) (Dk. 89 Mikel Agu), Pablo Batalla (xx), Yusuf Erdoğan (xxx) (Dk. 76 Georghe Grozav x), Bogdan Stancu (xxx)

KAYSERİSPOR: Silviu Lung (xx), Tiago Lopes (xx), Jean-Armel Kana-Bıyık (xx), Cristian Sapunaru (xx), Erkan Kaş (x), Gonzalo Espinoza (xx) (Dk. 79 Artem Kravets x), Stephane Badji (xx), Deniz Türüç (xx), Fernando Boldrin (x) (Dk. 56 William De Amorim x), Ryan Mendes (xx) (Dk. 74 Silvestre Varela x), Umut Bulut (x)

SARI KARTLAR: Umut Bulut, Gonzalo Espinoza, Erkan Kaş, Tiago Lopes (Kayserispor)

GOL: Dk. 76 Bogdan Stancu (Bursaspor)

Spor Toto Süper Lig’in 24’üncü haftasının açılış karşılaşmasında Bursaspor, 15 bin 516 biletli seyircinin önünde Kayserispor’u ağırladı. İlk yarısı golsüz eşitlikle sona eren karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan Bursaspor, Bogdan Stancu’nun golüyle sahadan 1-0’lık galibiyetle ayrıldı. Yeşil-beyazlı ekip, böylelikle ligde 9 maç, evinde ise 5 maç aradan sonra kazandı. Bursaspor ligdeki puanını 30’a yükseltirken, Kayserispor ise 38 puanda kaldı. Kayserispor’da Umut Bulut, gördüğü sarı kart nedeniyle Kardemir Karabükspor maçında cezalı duruma düştü. Maç sonunda yeşil-beyazlı taraftarlar, takımlarını tribüne çağırarak galibiyeti kutlarken, diğer yandan taraftarlar yönetimi istifaya davet etti.

8’inci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Jires Kembo, ceza sahası içerisine doğru ortasını yaptı. Arka direkte topa hareketlenen Yusuf Erdoğan kafa vuruşunu yaparken, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

31’inci dakikada Yusuf Erdoğan’ın pasıyla topla buluşan Jires Kembo, ceza sahası dışında sağ çaprazdan şutunu çekti, top kaleci Lung’un kontrolünde kaldı.

33’üncü dakikada Bursaspor etkili geldi. Batalla’nın pasıyla sol kanatta topla buluşan Aziz Behich ortasını yaptı. Arka direkte hazır bekleyen Stancu kafayla meşin yuvarlağı Jires Kembo’ya indirirken, Jires’in kale önünden gelişinde yaptığı vuruşta kaleci Lung sağına topu çelerek gole izin vermedi.

38’inci dakikada John Bostock'un pasıyla topla buluşan Pablo Batalla, ceza sahası yayı önünden kaleye şutunu çekti, ancak kaleci Lung topa rahat hakim oldu.

55’inci dakikada Deniz Türüç çalımlarla ceza sahasına yönelirken yerde kaldı, seken topla buluşan Ryan Mendes’in vuruşunda ise savunma son andaki müdahalesiyle tehlikeyi önledi. Pozisyonun devamında Jires Kembo’nun pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Stancu, pasını arka direkte bindiren Yusuf Erdoğan’a aktarmak istedi. Ancak hızlı gelen topa Yusuf yetişemezken, Bursaspor önemli bir fırsattan yararlanamadı.

57’nci dakikada sağ kanattan gelişen Bursaspor atağında Barış Yardımcı’nın açtığı ortada top Stancu’dan sekerken, pozisyonun devamında Yusuf Erdoğan müsait durumda vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı çıktı.

76’ncı dakikada Bursaspor öne geçti. Batalla’nın orta alandan gönderdiği pas sonrası topla buluşan Bogdan Stancu, ceza sahasına doğru ilerledi. Penaltı noktasının sağından kaleye şutunu çeken Stancu, Lung’un solundan topu filelerle buluşturdu: 1-0.

86’ncı dakikada Silvestre Varela ceza sahası çizgisi üzerinde sol çaprazdan kaleye şutunu gönderirken, top farklı bir şekilde dışarı çıktı.

90+3’üncü dakikada ceza sahası dışında sağ çaprazda kazanılan serbest vuruşun başına Batalla geçti. Arjantinli oyuncunun direkt olarak kaleye gönderdiği topu kaleci Lung son andaki müdahalesiyle kornere çeldi.

Karşılaşma Bursaspor'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.