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Bursaspor Kayseri maçının taktik provasını yaptı

BURSA, () - BURSASPOR bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Burssopr, 17 Şubat Cuma günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 21'inci hafta maçının hazırlıkları...

Bursaspor Kayseri maçının taktik provasını yaptı

BURSA, () - BURSASPOR bugün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını sürdürdü.
Burssopr, 17 Şubat Cuma günü deplasmanda Kayserispor ile oynayacağı Spor Toto Süper Lig 21'inci hafta maçının hazırlıkları bugün akşam saatlerinde yapılan antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Mutlu Topçu nezaretinde gerçekleşen antrenman, 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmasıyla devam etti. Daha sonra koordinasyon ve çabukluk çalışması yapan takım, son bölümde tam sahada taktik çalışma yaptı.
Sakatlıkları bulunan Josua John, Bilal Kısa, Furkan Özçal ve Emre Taşdemir takımdan ayrı çalıştı. Yeşil beyazlılar, yarın sabah saatlerinde yapacağı antrenmanla Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve saat 16.00'da Yenişehir Havaalanı'ndan THY Özel Uçağı ile Kayseri'ye gidecek. 

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