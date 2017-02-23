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Bursaspor, Kasımpaşa'nın konuğu

Cemal EKENTOK/ BURSA ()- LİGİN ikinci yarısının başlamasıyla birlikte galibiyete hasret kalan sadece 1 puan alabilen Bursaspor, Kasımpaşa’nın konuğu olacak. Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan...

Bursaspor, Kasımpaşa'nın konuğu

Cemal EKENTOK/ BURSA ()- LİGİN ikinci yarısının başlamasıyla birlikte galibiyete hasret kalan sadece 1 puan alabilen Bursaspor, Kasımpaşa’nın konuğu olacak.
Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan mücadelede Bursaspor, kötü gidişini durdurabilmek ve galibiyet hasretine son vermek istiyor.
ÜSTÜNLÜK BURSASPOR’DA
Bursaspor ile Kasımpaşa bugüne kadar 26 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda yeşil beyazlılar 19, Kasımpaşa ise 4 kez kazanırken 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı. İstanbul’da oynanan maçlarda ise Kasımpaşa’nın 3, Bursaspor’un ise 8 galibiyeti bulunuyor, 2 maç ise beraberlikle sonuçlandı. İkin takım arasında Bursa’da oynanan ilk yarı mücadelesinde Bursaspor 10 kişi kalmasına rağmen rakibini 1-0 yenmeyi başarmıştı.
Bursaspor'da ön plana çıkan isimler ikinci yarıda yaptığı kurtarışlarla ön plana çıkan kaleci Harun Tekin ile birlikte, son maçlarda formsuzluğu ile dikkat çeken ve Bursaspor’a 7 gol kazandıran Pablo Martin Batalla. Bursaspor'da Kubilay Kanatsızkuş’un 5, Cristobal Jorquera’nın ise 4 golü bulunuyor. Kasımpaşa’nın en golcü ise ise 6 gole imza atan Adem Büyük.

 

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